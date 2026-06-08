Atletico Madrid hét giá chưa từng có cho Alvarez

Atletico Madrid khẳng định chỉ chấp nhận để Julián Alvarez đến Barcelona nếu nhận đủ 150 triệu euro.

Alvarez khó rời Atletico.

Nếu thương vụ thành hiện thực, khoản phí này sẽ biến "Nhện" thành tân binh đắt giá nhất lịch sử sân Camp Nou, vượt qua kỷ lục đang được nắm giữ bởi Ousmane Dembele, khi anh gia nhập "Blaugrana" từ Dortmund với giá 148 triệu euro vào năm 2017. Đồng thời, Alvarez cũng trở thành vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Atletico, vượt qua thương vụ 120 triệu euro mang tên Antoine Griezmann sang Barca năm 2019.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo Atletico không hài lòng với những đồn đoán liên tục xoay quanh tương lai Alvarez. Đội bóng thủ đô cho rằng Barcelona đang tạo ra quá nhiều sức ép truyền thông đối với một cầu thủ vẫn còn hợp đồng dài hạn tại sân Metropolitano. Vì vậy, họ quyết định đưa ra mức giá cực cao nhằm khẳng định lập trường không muốn mất ngôi sao tấn công của mình.

Julian Alvarez được Atletico xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong dự án của HLV Diego Simeone. Sau khi cập bến Madrid với nhiều kỳ vọng, nhà vô địch World Cup 2022 nhanh chóng trở thành mắt xích chủ chốt nhờ khả năng di chuyển thông minh, liên kết lối chơi và tạo đột biến trong những thời điểm quyết định.

Tuy nhiên, các thông tin gần đây cho biết bản thân Alvarez đang bị xao nhãng bởi viễn cảnh khoác áo Barcelona. Dù vậy, "Rojiblancos" khẳng định họ sẽ không ngồi vào bàn đàm phán nếu đối tác không đáp ứng mức giá cao kỷ lục.

Về phía Barcelona, đây là một thương vụ phức tạp. Trong bối cảnh vẫn phải tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt của La Liga, đội chủ sân Camp Nou sẽ cần bán bớt cầu thủ, cắt giảm quỹ lương và tái cơ cấu ngân sách nếu muốn hiện thực hóa tham vọng sở hữu ngôi sao của tuyển Argentina.

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