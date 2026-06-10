Atletico cười nhạo Real vụ Alvarez

Atletico Madrid công khai chế giễu Real Madrid sau khi từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu euro dành cho Julian Alvarez.

Những ngày qua, Alvarez nổi lên như mục tiêu chuyển nhượng bí ẩn mà Chủ tịch Florentino Perez theo đuổi. Real Madrid bất ngờ thực hiện động thái táo bạo khi gửi lời đề nghị kỷ lục 150 triệu euro nhằm chiêu mộ chân sút đang khoác áo đối thủ cùng thành phố.

Trong thông báo chính thức, Real Madrid xác nhận gửi đề nghị tới Atletico Madrid để mua lại quyền đăng ký thi đấu của Alvarez. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng cũng thừa nhận đối thủ từ chối và viện dẫn điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ này.

Nếu như tuyên bố của Real mang tính ngoại giao, phản ứng từ Atletico lại hoàn toàn trái ngược. Trên mạng xã hội X, đội chủ sân Metropolitano đăng tải biểu tượng cười ra nước mắt nhằm đáp trả thông báo của đại kình địch.

Chưa dừng lại ở đó, Atletico còn đưa ra hàng loạt bình luận đầy tính mỉa mai. CLB khẳng định họ chưa từng xem xét hay thảo luận bất kỳ đề nghị nào dành cho Alvarez, đồng thời bác bỏ việc cảm ơn Real Madrid như nội dung được đề cập trong thông báo từ phía đối thủ.

Đáng chú ý, Atletico còn châm chọc rằng Real Madrid khiến họ bật cười nhiều hơn cả Barcelona. Trong một bài đăng khác, đội bóng của HLV Diego Simeone tiếp tục đá xoáy đối thủ bằng lời nhắn hãy ngừng lấy các cầu thủ từ học viện đào tạo trẻ của họ.

Dù thương vụ gây xôn xao dư luận, khả năng Atletico để mất Alvarez rất thấp. Tiền đạo người Argentina đang là nhân tố chủ chốt trong đội hình của Diego Simeone với hợp đồng còn thời hạn tới năm 2030.