Barca ‘chơi bài ngửa’ trong vụ Alvarez

Barcelona vẫn kiên quyết giữ vững lập trường về mức phí chuyển nhượng dành cho tiền đạo Julian Alvarez, bất chấp sự cạnh tranh từ Real Madrid.

Barcelona không nâng giá hỏi mua Julian Alvarez

Barcelona khẳng định lập trường cứng rắn khi từ chối nâng mức giá đề nghị 100 triệu euro dành cho Alvarez. Bất chấp áp lực từ thị trường chuyển nhượng, đội chủ sân Camp Nou quyết định không tham gia vào cuộc đua đẩy giá thầu, dù con số này từng bị phía Atletico khước từ.

Ban lãnh đạo Barca ưu tiên sự ổn định tài chính và kiên định với mức định giá ban đầu mà "Los Blaugrana" cho là hợp lý đối với tiền đạo người Argentina.

Quyết định của Barcelona diễn ra trong bối cảnh kình địch Real Madrid vừa thực hiện một động thái gây chấn động. Đội bóng Hoàng gia gửi lời đề nghị lên tới 150 triệu euro để thuyết phục Atletico Madrid nhả người.

Tu y nhiên, đội bóng của HLV Diego Simeone ngoài việc thẳng thừng từ chối khoản tiền kỷ lục này, còn đưa ra những phản hồi mang tính chế giễu nỗ lực chiêu mộ từ đối thủ cùng thành phố.

Nhận thức rõ những khó khăn khi đàm phán với Atletico do Alvarez vẫn còn hợp đồng dài hạn, Barcelona lựa chọn phương án kiên nhẫn chờ đợi diễn biến trong những tuần tới. Đội bóng xứ Catalonia xác định sẽ không chi trả một khoản phí vượt quá quy tắc tài chính của đội bóng chỉ để giành giật ngôi sao bằng mọi giá.

Trong trường hợp thương vụ này không thể tiến triển, Barca cũng chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Joao Pedro của Chelsea là mục tiêu tiềm năng được "Los Blaugrana" nhắm tới.

Vì sao Julian Alvarez trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn Màn trình diễn thượng hạng trước Arsenal tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26 rạng sáng 30/4 là dẫn chứng cụ thể cho giá trị của ngôi sao người Argentina.