150 triệu euro cho Julian Alvarez là quá vô lý

Đề nghị 150 triệu euro dành cho Julian Alvarez khiến Madrid dậy sóng, bởi câu hỏi đặt ra không phải anh giỏi đến đâu, mà liệu có xứng với vị thế Galactico của Real Madrid hay không

Đề nghị 150 triệu euro dành cho Julian Alvarez đang tạo ra một trong những cuộc tranh luận lớn nhất tại Madrid trước thềm World Cup 2026. Không nhiều người phủ nhận tài năng của tiền đạo người Argentina. Điều khiến dư luận băn khoăn nằm ở chỗ mức phí ấy đưa anh vào nhóm những thương vụ biểu tượng nhất lịch sử Real Madrid.

Julian Alvarez và cái giá của một Galactico

Trong hơn hai thập kỷ dưới thời Florentino Perez, Real Madrid xây dựng thương hiệu dựa trên triết lý Galactico. Đó không chỉ là những cầu thủ giỏi nhất thế giới, mà còn là những ngôi sao có khả năng định hình cả một kỷ nguyên. Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Cristiano Ronaldo hay gần đây là Kylian Mbappe đều mang dáng dấp ấy.

Julian Alvarez lại thuộc một nhóm khác. Anh là mẫu cầu thủ được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự bền bỉ, tinh thần chiến đấu và khả năng thích nghi với nhiều vai trò trên hàng công. Chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina càng củng cố vị thế của Alvarez trong làng bóng đá đỉnh cao.

Tuy nhiên, giữa một cầu thủ xuất sắc và một Galactico vẫn tồn tại khoảng cách nhất định. Đó là lý do không ít Madridista cảm thấy bất ngờ khi cái tên Julian Alvarez xuất hiện bên cạnh mức giá 150 triệu euro.

Sự hoài nghi càng tăng khi nhìn vào đội hình hiện tại của Real Madrid. Mbappe được đưa về để trở thành trung tâm của dự án mới. Vinicius Junior vẫn là một trong những ngôi sao tấn công quan trọng nhất đội bóng. Endrick cũng được xem là tương lai dài hạn tại Bernabeu. Trong bối cảnh đó, vị trí dành cho Julian Alvarez trở thành dấu hỏi lớn.

Nếu Real Madrid cần thêm một trung phong chất lượng, Alvarez rõ ràng là lựa chọn đáng cân nhắc. Nhưng nếu mục tiêu là một cầu thủ có thể nâng tầm toàn bộ hệ thống, nhiều người sẽ nghĩ tới những cái tên khác.

Michael Olise đang nổi lên như một trong những cầu thủ tấn công tạo đột biến tốt nhất châu Âu. Trong khi đó, Vitinha được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện nhất thế giới hiện nay. Cả hai đều mang đến những phẩm chất mà Real Madrid đang thiếu ở một số thời điểm mùa giải vừa qua.

Bởi vậy, tranh cãi quanh Julian Alvarez không xuất phát từ năng lực cá nhân. Tranh cãi nằm ở việc liệu Real Madrid có đang chi đúng số tiền cho đúng nhu cầu của đội bóng hay không.

Khi Galactico không còn là thước đo duy nhất

Dù vậy, bóng đá hiện đại đã thay đổi đáng kể so với thời kỳ đầu của kỷ nguyên Galactico.

Những đội bóng thành công nhất hiện nay thường được xây dựng dựa trên tính cân bằng, khả năng vận hành tập thể và sự phù hợp chiến thuật. PSG của Luis Enrique là ví dụ tiêu biểu khi liên tiếp gặt hái thành công mà không còn phụ thuộc vào các siêu sao mang tính biểu tượng.

Ở góc nhìn đó, Julian Alvarez có thể là mẫu cầu thủ mà Real Madrid thực sự cần. Anh pressing tốt, hoạt động rộng, chấp nhận hy sinh và có thể chơi nhiều vai trò khác nhau trên hàng công.

Nhưng Real Madrid chưa bao giờ là một CLB được đánh giá bằng những tiêu chuẩn thông thường.

Khi Bernabeu chi 150 triệu euro, người hâm mộ thường kỳ vọng nhiều hơn một bản hợp đồng chất lượng. Họ mong đợi một cầu thủ có thể thay đổi vận mệnh đội bóng và trở thành gương mặt đại diện cho cả một thế hệ.

Julian Alvarez là một tiền đạo hàng đầu. Điều đó gần như không cần bàn cãi. Song với Real Madrid, câu hỏi lớn nhất không phải anh giỏi đến mức nào.

Câu hỏi là liệu anh có đủ tầm vóc để trở thành Galactico tiếp theo hay không.