Tình cảnh éo le của Vlahovic

Tiền đạo Dusan Vlahovic được chào mời miễn phí nhưng lần lượt bị Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đồng loạt từ chối vì yêu cầu lương quá cao.

Vlahovic là cầu thủ tự do sau khi chia tay Juventus.

Sau khi không thể đạt thỏa thuận gia hạn với Juventus, Vlahovic rời đội bóng thành Turin khi hợp đồng hết hạn. Điều này đồng nghĩa chân sút 26 tuổi có thể gia nhập bất kỳ CLB nào mà không mất phí chuyển nhượng, dù từng khiến Juventus chi tới 66 triệu bảng để đưa anh về từ Fiorentina hồi đầu năm 2022.

Trong màu áo "Bà đầm già", Vlahovic ghi 68 bàn sau 168 trận, đồng thời ghi bàn quyết định giúp Juventus giành Coppa Italy năm 2024. Dù sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng và vẫn đang ở độ tuổi sung mãn, tiền đạo người Serbia không thể thuyết phục các ông lớn La Liga.

Theo nhà báo Matteo Moretto, Barcelona, Real Madrid và Atletico Madrid đều được đề nghị ký hợp đồng với Vlahovic. Tuy nhiên, cả ba đội bóng lần lượt từ chối bởi một lý do chung. Đó là mức lương quá cao mà cầu thủ này yêu cầu.

Đây được xem là rào cản lớn nhất khiến thương vụ không thể tiến triển, bất chấp việc các CLB không phải bỏ ra bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào. Dù vậy, cơ hội của Vlahovic chưa hẳn khép lại. Premier League hoàn toàn có thể trở thành điểm đến tiếp theo của cựu sao Fiorentina.

Chelsea được cho là cân nhắc bổ sung thêm một trung phong chất lượng, dù sở hữu Joao Pedro, Liam Delap và Nicolas Jackson trong đội hình. Phong độ ấn tượng với 4 bàn thắng ở 4 vòng cuối Serie A cũng giúp Vlahovic ghi điểm trên thị trường chuyển nhượng.

Bên cạnh Chelsea, Newcastle United cũng theo sát tình hình. "Chích chòe" muốn tăng cường hỏa lực sau khi chia tay Anthony Gordon và Alexander Isak. Tuy nhiên, Vlahovic chắc chắn phải giảm mức lương yêu cầu nếu muốn sang Premier League chơi bóng.