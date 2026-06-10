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Thể thao

Arsenal vỡ mộng mua sao Serie A

  • Thứ tư, 10/6/2026 19:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal vừa bị Juventus từ chối thẳng thừng trong nỗ lực chiêu mộ Kenan Yildiz nhằm củng cố hành lang cánh trái.

Juventus không bán Kenan Yildiz

Ban lãnh đạo đội bóng thành Turin khẳng định Yildiz là nhân tố không thể đụng đến và đóng vai trò nòng cốt trong kế hoạch tương lai của câu lạc bộ. Lời khước từ này diễn ra ngay cả khi Arsenal sẵn sàng chi ra mức phí chuyển nhượng lớn.

Nỗ lực tiếp cận tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ của HLV Mikel Arteta và Giám đốc Thể thao Andrea Berta xuất phát từ sự biến động nhân sự ở vị trí tiền đạo cánh trái. Theo The Athletic, chiều sâu đội hình của "Pháo thủ" tại khu vực này đang bị đe dọa.

Leandro Trossard hiện thu hút sự chú ý đặc biệt từ các CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Saudi Pro League. Trong khi đó, tương lai của Gabriel Martinelli cũng bị đặt dấu hỏi khi lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich và PSG.

Việc Arsenal quyết tâm theo đuổi Yildiz là hoàn toàn có cơ sở dựa trên phong độ ấn tượng của cầu thủ tại Serie A. Trong mùa giải 2025/26, tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vị thế của một trong những cái tên đáng chú ý nhất châu Âu với khả năng thi đấu đột biến và hiệu quả.

Thống kê cho thấy sức ảnh hưởng rõ rệt của Yildiz trong màu áo Juventus. Tính trên mọi đấu trường, ngôi sao sinh năm 2005 có 47 lần ra sân, ghi được 11 bàn thắng và đóng góp 10 pha kiến tạo.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

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Huy Trưởng

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