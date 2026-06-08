Arsenal rao bán 'công thần' vô địch Premier League

Leandro Trossard có thể được đưa lên bàn đàm phán chuyển nhượng để Arsenal dọn đường đón những tân binh đắt giá ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Leandro Trossard có thể rời Arsenal ở mùa hè năm nay

Dù chân sút 31 tuổi vừa trải qua một mùa giải ấn tượng, huấn luyện viên Mikel Arteta và Giám đốc Thể thao Andrea Berta vẫn sẵn sàng để anh ra đi nhằm huy động ngân sách chiêu mộ các mục tiêu như Rafael Leao (AC Milan) hay Bradley Barcola (PSG). Newcastle United, Aston Villa và Besiktas đang bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc đến tuyển thủ Bỉ.

Động thái thanh lọc lực lượng này diễn ra ngay sau khi Arsenal chính thức giải cơn khát vô địch Premier League. Tại đấu trường châu lục, "Pháo thủ" cũng lọt vào đến trận chung kết Champions League tại Budapest diễn ra hôm 30/5, nơi đại diện Bắc London chỉ thua Paris Saint-Germain trên chấm luân lưu may rủi.

Gia nhập Arsenal từ năm 2023, Trossard ghi dấu đậm nét với 36 bàn thắng và 34 pha kiến tạo sau 174 lần ra sân. Mùa vừa qua, pha lập công duy nhất của anh vào lưới West Ham hôm 10/5 được xem là bước ngoặt mang về chiếc cúp vô địch cho đội chủ sân Emirates.

Tuy nhiên, với định hướng trẻ hóa hành lang cánh trái, ban lãnh đạo Arsenal quyết định lắng nghe các lời đề nghị dành cho cầu thủ chỉ còn hợp đồng đến năm 2027 này.

Không chỉ Trossard, Arsenal còn sẵn sàng chia tay thêm nhiều trụ cột khác để tái cấu trúc đội hình. Những cái tên như Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus và Ben White cũng được đưa vào danh sách chuyển nhượng tiềm năng.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.