Arsenal thực hiện 'cú áp phe' nẫng tay trên MU vụ Tonali

Arsenal đang lên kế hoạch dùng Leandro Trossard làm "vật tế thần" để cướp mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United, Sandro Tonali.

Sandro Tonali nằm trong tầm ngắm của Manchester United và Arsenal

Arsenal vừa lên một kế hoạch chuyển nhượng đầy táo bạo khi sẵn sàng đưa Leandro Trossard vào thỏa thuận hoán đổi để chiêu mộ Tonali từ Newcastle. Cựu cầu thủ Brighton vốn cũng nằm trong tầm ngắm đội bóng sọc trắng đen từ lâu.

Trong bối cảnh "Chích chòe" định giá tiền vệ sinh năm 2000 lên tới 100 triệu bảng và Manchester United coi anh là ưu tiên hàng đầu, đội chủ sân Emirates hy vọng việc gán thêm tuyển thủ Bỉ sẽ giúp giành lợi thế tuyệt đối trong thương vụ này.

Dù sở hữu hàng tiền vệ khá dày với sự trở lại của Mikel Merino, những bất ổn xung quanh tương lai của Christian Norgaard buộc Arsenal phải tìm kiếm một cái tên đẳng cấp như Tonali để tăng cường chiều sâu ở khu vực trung lộ.

Về phía Newcastle, áp lực tài chính đang đè nặng sau khi "Chích chòe" không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa tới và vừa phải bán Anthony Gordon cho Barcelona với giá 75 triệu bảng. Mức giá 100 triệu bảng của Tonali hiện là rào cản lớn với MU, tuy nhiên Arsenal lại sở hữu "chìa khóa" mang tên Trossard.

Về phía tuyển thủ Bỉ, bất chấp việc anh vừa ghi dấu ấn đậm nét với 19 lần in dấu giày vào bàn thắng ở mùa giải 2025/2026, tuy nhiên , trước bối cảnh hợp đồng chỉ còn thời hạn ngắn, Arsenal sẵn sàng biến tiền đạo 31 tuổi thành "vật tế thần" trên bàn đàm phán.

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