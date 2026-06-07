Arsenal nhắm ngôi sao bị loại khỏi tuyển Anh

Arsenal đưa Morgan Gibbs-White vào tầm ngắm trong bối cảnh thương vụ Morgan Rogers đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt từ PSG.

Morgan Gibbs-White toả sáng ở Forest mùa 2025/26.

Sau chức vô địch Premier League mùa 2025/26, Arsenal bắt đầu tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng nhằm củng cố đội hình cho mùa giải mới. Một trong những mục tiêu được ban lãnh đạo đội bóng thành London đặc biệt quan tâm là Morgan Rogers, ngôi sao đang lên của Aston Villa.

Tuy nhiên, tham vọng của Arsenal không dễ thành hiện thực. PSG, đội vừa đánh bại họ trong trận chung kết Champions League, cũng đang theo sát cầu thủ người Anh. Sự cạnh tranh từ nhà đương kim vô địch châu Âu buộc "Pháo thủ" phải chuẩn bị những phương án dự phòng.

Theo SunSport, Morgan Gibbs-White là cái tên nằm trong danh sách thay thế tiềm năng. Tiền vệ công của Nottingham Forest vừa trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp khi ghi 18 bàn trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, anh có 15 pha lập công, chỉ xếp sau Ollie Watkins trong danh sách những chân sút người Anh ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, Gibbs-White còn thể hiện vai trò thủ lĩnh khi thường xuyên mang băng đội trưởng Forest. Những màn trình diễn ổn định của anh góp phần quan trọng giúp đội bóng trụ hạng thành công và tiến sâu tại Europa League.

Dù vậy, mùa giải của cầu thủ 26 tuổi cũng để lại không ít tiếc nuối. Chấn thương đầu gặp phải trong trận thắng Chelsea khiến anh bỏ lỡ giai đoạn quyết định của chiến dịch châu Âu. Sau đó, Gibbs-White còn nhận thêm cú sốc khi không được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Tương lai của Gibbs-White vì thế trở thành đề tài đáng chú ý trong mùa hè này. Dẫu vậy, Nottingham Forest không có ý định để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng. Chủ sở hữu Evangelos Marinakis từng thuyết phục thành công anh từ chối Tottenham để gia hạn hợp đồng đến năm 2028 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

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