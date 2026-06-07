Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal nhắm ngôi sao bị loại khỏi tuyển Anh

  • Chủ nhật, 7/6/2026 07:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal đưa Morgan Gibbs-White vào tầm ngắm trong bối cảnh thương vụ Morgan Rogers đối mặt sự cạnh tranh quyết liệt từ PSG.

Morgan Gibbs-White toả sáng ở Forest mùa 2025/26.

Sau chức vô địch Premier League mùa 2025/26, Arsenal bắt đầu tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng nhằm củng cố đội hình cho mùa giải mới. Một trong những mục tiêu được ban lãnh đạo đội bóng thành London đặc biệt quan tâm là Morgan Rogers, ngôi sao đang lên của Aston Villa.

Tuy nhiên, tham vọng của Arsenal không dễ thành hiện thực. PSG, đội vừa đánh bại họ trong trận chung kết Champions League, cũng đang theo sát cầu thủ người Anh. Sự cạnh tranh từ nhà đương kim vô địch châu Âu buộc "Pháo thủ" phải chuẩn bị những phương án dự phòng.

Theo SunSport, Morgan Gibbs-White là cái tên nằm trong danh sách thay thế tiềm năng. Tiền vệ công của Nottingham Forest vừa trải qua mùa giải thành công nhất sự nghiệp khi ghi 18 bàn trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, anh có 15 pha lập công, chỉ xếp sau Ollie Watkins trong danh sách những chân sút người Anh ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, Gibbs-White còn thể hiện vai trò thủ lĩnh khi thường xuyên mang băng đội trưởng Forest. Những màn trình diễn ổn định của anh góp phần quan trọng giúp đội bóng trụ hạng thành công và tiến sâu tại Europa League.

Dù vậy, mùa giải của cầu thủ 26 tuổi cũng để lại không ít tiếc nuối. Chấn thương đầu gặp phải trong trận thắng Chelsea khiến anh bỏ lỡ giai đoạn quyết định của chiến dịch châu Âu. Sau đó, Gibbs-White còn nhận thêm cú sốc khi không được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Tương lai của Gibbs-White vì thế trở thành đề tài đáng chú ý trong mùa hè này. Dẫu vậy, Nottingham Forest không có ý định để ngôi sao của mình ra đi dễ dàng. Chủ sở hữu Evangelos Marinakis từng thuyết phục thành công anh từ chối Tottenham để gia hạn hợp đồng đến năm 2028 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn.

Arsenal chuẩn bị đón tân binh đầu tiên

Arsenal đang tiến gần đến việc sở hữu "thần đồng" Jeremy Monga của Leicester City bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ các ông lớn châu Âu.

07:49 5/6/2026

Arsenal chuẩn bị chia tay 8 cầu thủ

HLV Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo Arsenal lên kế hoạch nâng cấp lực lượng nhằm bảo vệ ngôi vương và duy trì vị thế cạnh tranh ở Champions League mùa tới.

09:52 4/6/2026

Doanh số bán áo không ngờ của Gabriel sau chung kết Champions League

Sai lầm ở chung kết Champions League không khiến Gabriel Magalhaes mất đi tình yêu từ người hâm mộ Arsenal, trái lại còn tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ.

05:53 3/6/2026

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Arsenal Tuyển Anh Morgan Rogers Morgan Gibbs-White Nottingham Forest

    Đọc tiếp

    Mbappe rot gia hinh anh

    Mbappe rớt giá

    15 phút trước 08:24 7/6/2026

    0

    Kylian Mbappe bị giảm 20 triệu euro giá trị chuyển nhượng, trong khi Julian Alvarez chạm mốc 100 triệu euro và Lamine Yamal độc chiếm ngôi đầu thế giới.

    10 cau thu tu do dat gia nhat he 2026 hinh anh

    10 cầu thủ tự do đắt giá nhất hè 2026

    51 phút trước 07:48 7/6/2026

    0

    Hàng loạt ngôi sao giá trị cao sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè 2026, mở ra cơ hội vàng cho các đội bóng châu Âu săn "món hời" trên thị trường chuyển nhượng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý