Arsenal chuẩn bị chia tay 8 cầu thủ

HLV Mikel Arteta cùng ban lãnh đạo Arsenal lên kế hoạch nâng cấp lực lượng nhằm bảo vệ ngôi vương và duy trì vị thế cạnh tranh ở Champions League mùa tới.

Jesus nguy cơ phải rời Arsenal.

Phó chủ tịch Josh Kroenke xác nhận Arsenal bắt đầu thảo luận về các mục tiêu chuyển nhượng. Tuy nhiên, để tạo thêm ngân sách cho những thương vụ lớn, "Pháo thủ" buộc phải chia tay một số cầu thủ trong đội hình.

Gabriel Jesus có nguy cơ ra đi cao nhất. Tiền đạo người Brazil đánh mất vị trí sau sự xuất hiện của Viktor Gyokeres và chỉ còn một năm hợp đồng. Arsenal được cho là muốn thu về khoản phí đáng kể từ chân sút từng tiêu tốn 45 triệu bảng.

Ở hàng công, tương lai của Leandro Trossard và Gabriel Martinelli cũng bị đặt dấu hỏi. Arsenal đang theo đuổi thêm một cầu thủ chạy cánh mới, qua đó khiến một trong hai phải nhường chỗ. Trossard chỉ còn 12 tháng hợp đồng, trong khi Martinelli cũng bước vào giai đoạn cuối giao kèo.

Tương tự, Kepa Arrizabalaga và Christian Norgaard không chắc tương lai. Kepa được cho là sở hữu điều khoản cho phép rời Emirates nếu Arsenal thu hồi đủ 5 triệu bảng bỏ ra chiêu mộ anh từ Chelsea. Trong khi đó, Ajax theo dõi sát Norgaard sau mùa giải không có nhiều cơ hội thi đấu.

Ngoài ra, Arsenal cũng cân nhắc bán một số cầu thủ từng được đem cho mượn. Ethan Nwaneri đối mặt tương lai bất định sau quãng thời gian không thành công tại Marseille. Reiss Nelson khả năng sẽ chia tay đội bóng sau khi trở lại từ Brentford.

Cái tên cuối cùng là Fabio Vieira. Tiền vệ người Bồ Đào Nha gây thất vọng kể từ khi cập bến sân Emirates với mức phí 34 triệu bảng. Sau nhiều mùa liên tiếp bị đem cho mượn, Arsenal sẵn sàng bán đứt anh trong mùa hè này.

Với tham vọng duy trì vị thế số một nước Anh, Arsenal đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy biến động.