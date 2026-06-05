Arsenal chuẩn bị đón tân binh đầu tiên

Arsenal đang tiến gần đến việc sở hữu "thần đồng" Jeremy Monga của Leicester City bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt từ các ông lớn châu Âu.

Jeremy Monga nhiều khả năng sẽ chuyển tới Arsenal

Theo talkSPORT , Arsenal đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để hoàn tất thương vụ này. Mức giá để sở hữu chữ ký của Monga dự kiến sẽ vượt mốc 10 triệu bảng, một con số kỷ lục cho một cầu thủ ở lứa tuổi thiếu niên.

Monga không phải là cái tên xa lạ trong giới chuyên môn. Anh hiện giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ thứ ba ra sân trong lịch sử Premier League và là cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử Championship (lập công ở tuổi 16 và 37 ngày).

Đáng chú ý, bất chấp sự quan tâm sát sao từ Manchester United, Chelsea, Manchester City và thậm chí là Real Madrid, Monga được cho là ưu tiên chuyển đến sân Emirates. Sự hiện diện của Mikel Arteta và lộ trình phát triển tài năng trẻ rõ ràng của Arsenal là yếu tố then chốt thuyết phục cầu thủ này.

Với khả năng chơi đa năng ở cả hai cánh lẫn vị trí tiền vệ kiến thiết, lối chơi trực diện của Monga được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất lượng, giúp hàng công Arsenal thêm biến ảo trong hành trình bảo vệ ngôi vương mùa tới. Mọi dấu hiệu đều cho thấy, "bom tấn" trẻ tuổi này sẽ sớm được kích hoạt trong thời gian tới.

Bên cạnh Monga, Arsenal cũng đang để mắt tới những cái tên sáng giá khác như hậu vệ trái Nathaniel Brown, hay những mục tiêu tiềm năng như Julian Alvarez và Morgan Rogers.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.