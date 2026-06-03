Doanh số bán áo không ngờ của Gabriel sau chung kết Champions League

Sai lầm ở chung kết Champions League không khiến Gabriel Magalhaes mất đi tình yêu từ người hâm mộ Arsenal, trái lại còn tạo nên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ.

Gabriel thất vọng sau khi sút hỏng quả penalty quyết định.

Tưởng như quả luân lưu hỏng ăn ở chung kết Champions League 2025/26 sẽ biến Gabriel Magalhaes thành tâm điểm chỉ trích, nhưng những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn trái ngược.

Theo thông tin được The New York Times đăng tải, doanh số bán áo đấu Arsenal in tên và số của trung vệ người Brazil đã tăng tới 350% chỉ trong thời gian ngắn sau trận thua PSG. Đó được xem là phản ứng đầy cảm xúc từ người hâm mộ "Pháo thủ", những người muốn gửi thông điệp rằng họ vẫn đứng về phía cầu thủ 28 tuổi.

Tại Budapest, Arsenal đã ở rất gần chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Sau khi hòa PSG 1-1 trong 120 phút thi đấu, đại diện nước Anh gục ngã 3-4 trên chấm luân lưu. Gabriel là người thực hiện không thành công lượt sút cuối cùng, qua đó khép lại giấc mơ châu Âu của đội bóng thành London.

Hình ảnh trung vệ người Brazil ôm mặt thất thần sau trận đấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho cá nhân anh, phần lớn cổ động viên Arsenal lại chọn cách động viên. Hàng nghìn người mua áo đấu mang tên Gabriel như một hành động thể hiện sự đồng cảm với cầu thủ đã cống hiến suốt mùa giải.

Sự ủng hộ ấy không phải điều ngẫu nhiên. Gabriel là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình giúp Arsenal vô địch Premier League mùa này sau 22 năm chờ đợi. Anh trở thành thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự, góp công lớn vào thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu.

Trong lễ diễu hành mừng chức vô địch Premier League tại London, Gabriel cũng là một trong những cầu thủ được cổ động viên chào đón nồng nhiệt nhất. Nhiều người thậm chí mang theo các tấm biển với thông điệp tri ân dành cho tuyển thủ Brazil.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

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