Arsenal rao bán bộ ba ngôi sao

Arsenal sẵn sàng chia tay Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Ethan Nwaneri để tạo nguồn ngân sách khổng lồ cho một mùa hè mua sắm rầm rộ.

Arsenal có thể chia tay Trossard và Martinelli

Theo The Telegraph , việc đẩy đi bộ ba kể trên được xem là bước đi chiến lược giúp giám đốc thể thao Andrea Berta giải phóng quỹ lương và thu về khoản kinh phí tái đầu tư. Trong đó thương vụ bán Nwaneri với giá khoảng 40 triệu bảng sẽ mang lại "lợi nhuận ròng" cho đại diện Bắc London.

Quyết định thanh lọc đội hình diễn ra ngay sau khi "Pháo thủ" chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh. Trận thua PSG tại chung kết Champions League diễn ra hôm 30/5 cũng khiến Mikel Arteta quyết tâm thực hiện một cuộc đại tu mạnh mẽ hơn.

Ưu tiên hàng đầu của đội bóng hiện tại là chi 45 triệu bảng để mua đứt trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen. Tương lai của Trossard gây bất ngờ lớn khi anh vừa ký hợp đồng mới vào năm ngoái, nhưng câu lạc bộ dường như không muốn kéo dài thỏa thuận quá năm 2027.

Trong khi đó, Martinelli đang đứng trước cánh cửa rời Emirates nếu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng tiếp tục rơi vào bế tắc. Ngoài ra, danh sách thanh lý của Arsenal còn có thể nối dài với Gabriel Jesus và Ben White.

Trái ngược với sự bấp bênh của các đồng đội, thủ quân Martin Odegaard vẫn là nhân tố không thể đụng đến. Bất chấp một mùa giải bị cản trở bởi chấn thương, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Na Uy vẫn được Mikel Arteta đánh giá cao.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.