Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Arsenal rao bán bộ ba ngôi sao

  • Thứ ba, 2/6/2026 10:44 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Arsenal sẵn sàng chia tay Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Ethan Nwaneri để tạo nguồn ngân sách khổng lồ cho một mùa hè mua sắm rầm rộ.

Arsenal có thể chia tay Trossard và Martinelli

Theo The Telegraph, việc đẩy đi bộ ba kể trên được xem là bước đi chiến lược giúp giám đốc thể thao Andrea Berta giải phóng quỹ lương và thu về khoản kinh phí tái đầu tư. Trong đó thương vụ bán Nwaneri với giá khoảng 40 triệu bảng sẽ mang lại "lợi nhuận ròng" cho đại diện Bắc London.

Quyết định thanh lọc đội hình diễn ra ngay sau khi "Pháo thủ" chấm dứt cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh. Trận thua PSG tại chung kết Champions League diễn ra hôm 30/5 cũng khiến Mikel Arteta quyết tâm thực hiện một cuộc đại tu mạnh mẽ hơn.

Ưu tiên hàng đầu của đội bóng hiện tại là chi 45 triệu bảng để mua đứt trung vệ Piero Hincapie từ Bayer Leverkusen. Tương lai của Trossard gây bất ngờ lớn khi anh vừa ký hợp đồng mới vào năm ngoái, nhưng câu lạc bộ dường như không muốn kéo dài thỏa thuận quá năm 2027.

Trong khi đó, Martinelli đang đứng trước cánh cửa rời Emirates nếu các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng tiếp tục rơi vào bế tắc. Ngoài ra, danh sách thanh lý của Arsenal còn có thể nối dài với Gabriel Jesus và Ben White.

Trái ngược với sự bấp bênh của các đồng đội, thủ quân Martin Odegaard vẫn là nhân tố không thể đụng đến. Bất chấp một mùa giải bị cản trở bởi chấn thương, tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Na Uy vẫn được Mikel Arteta đánh giá cao.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

'Bom tấn' Alvarez giúp Arsenal đón tân binh từ Barcelona?

Nếu Barcelona thành công trong việc chiêu mộ Julian Alvarez từ Atletico Madrid, cánh cửa rời Camp Nou của Ferran Torres sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

5 giờ trước

Arsenal thanh lý hàng loạt sau chung kết Champions League

Arsenal đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, bất chấp việc vừa đăng quang Premier League.

5 giờ trước

‘Tiệc’ đồng hồ của dàn sao Arsenal ngày rước cúp Premier League

Giữa biển người phủ đỏ các tuyến phố London (Anh), các ngôi sao Arsenal xuất hiện với loạt đồng hồ đắt giá từ Rolex, Audemars Piguet đến Patek Philippe.

5 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Huy Trưởng

arsenal leandro trossard gabriel martinelli arsenal leandro trossard gabriel martinelli

    Đọc tiếp

    Nhung 'ngoi sao mot mua' o World Cup hinh anh

    Những 'ngôi sao một mùa' ở World Cup

    25 phút trước 10:48 2/6/2026

    0

    World Cup từng biến nhiều cầu thủ vô danh thành hiện tượng toàn cầu. Nhưng với không ít người, đó cũng là đỉnh cao duy nhất trong cả sự nghiệp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý