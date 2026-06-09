Arsenal sẽ bán công thần?

Huyền thoại Paul Merson cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể cân nhắc bán Martin Odegaard nếu điều đó giúp đội bóng nâng cấp sức mạnh trong tương lai.

Odegaard là một trong những công thần dưới thời Arteta.

Odegaard từ lâu được xem là một trong những biểu tượng của kỷ nguyên Mikel Arteta tại Arsenal. Tiền vệ người Na Uy không chỉ là đội trưởng mà còn đóng vai trò trung tâm trong lối chơi giúp "Pháo thủ" chinh phục chức vô địch Premier League mùa 2025/26.

Tuy nhiên, tương lai của ngôi sao 27 tuổi bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi tại Anh sau phát biểu của cựu danh thủ Paul Merson.

Trong cuộc trao đổi được Football365 dẫn lại, Merson cho rằng Arsenal hoàn toàn có thể cân nhắc bán Odegaard nếu nhận thấy điều đó mang lại lợi ích cho kế hoạch phát triển lâu dài của CLB.

"Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ, nhưng có lẽ Arsenal cũng đang nghĩ đến khả năng đó", Merson nhận định khi được hỏi về khả năng đội chủ sân Emirates chia tay người đội trưởng của mình.

Theo cựu tiền vệ tuyển Anh, Odegaard vẫn là cầu thủ đủ sức thu hút hàng loạt đội bóng lớn trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, ông cho rằng mẫu tiền vệ sáng tạo như tuyển thủ Na Uy sẽ phát huy tốt nhất khi phía trên có những cầu thủ giàu tốc độ để khai thác khoảng trống.

Phát biểu của Merson xuất hiện trong bối cảnh Arsenal đang chuẩn bị cho một mùa hè chuyển nhượng bận rộn. Sau khi giành chức vô địch Premier League, đội bóng thành London vẫn muốn tiếp tục nâng cấp đội hình để duy trì vị thế ở cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League.

Dẫu vậy, khả năng Odegaard rời Emirates hiện vẫn khá xa vời. Tiền vệ người Na Uy vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Arteta và là một trong những thủ lĩnh quan trọng nhất trong phòng thay đồ Arsenal.

Cho đến lúc này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Arsenal muốn bán đội trưởng của mình. Song như Merson nhấn mạnh, thị trường chuyển nhượng luôn chứa đựng những bất ngờ. Và chỉ cần xuất hiện một lời đề nghị đủ hấp dẫn, mọi khả năng đều có thể được đưa lên bàn cân tại Emirates.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

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