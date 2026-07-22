MU ra quyết định với Baleba

MU thay đổi kế hoạch tăng cường tuyến giữa khi quyết định từ bỏ Alex Scott và Carlos Baleba để chuyển hướng sang tiền vệ Sander Berge của Fulham.

MU xác định thương vụ Baleba không khả thi.

Theo TeamTalk, ban lãnh đạo INEOS cùng giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox đang rà soát các phương án nhằm bổ sung sức mạnh cho hàng tiền vệ trước mùa giải mới. Sau khi chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans và thủ môn Karl Darlow, "Quỷ đỏ" vẫn muốn mang về thêm một tiền vệ phòng ngự chất lượng.

Nhu cầu càng trở nên cấp thiết khi Casemiro rời Old Trafford, còn Manuel Ugarte khả năng phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải vì chấn thương đầu gối. Mùa tới, đội bóng của HLV Michael Carrick sẽ chinh chiến trên 4 đấu trường Premier League, Champions League, FA Cup và League Cup.

Trước đó, MU theo đuổi Sandro Tonali và Mateus Fernandes nhưng đều thất bại. Đội chủ sân Old Trafford sau đó chuyển sự chú ý sang Carlos Baleba (Brighton) và Alex Scott (Bournemouth). Tuy nhiên, thương vụ Baleba rơi vào bế tắc khi Brighton đòi tới 75 triệu bảng, trong khi MU chỉ định giá tuyển thủ Cameroon khoảng 50 triệu bảng.

Baleba vẫn là mẫu tiền vệ mà MU yêu thích, nhưng mức phí quá cao khiến thương vụ không khả thi. Do đó, cái tên được quan tâm mạnh mẽ nhất lại là Sander Berge. Kinh nghiệm thi đấu tại Premier League là yếu tố khiến tuyển thủ Na Uy được đánh giá cao.

Berge được cho có giá dưới 40 triệu bảng, thấp hơn đáng kể so với Baleba. Tiền vệ 28 tuổi cũng gây ấn tượng khi góp công giúp Na Uy lọt vào tứ kết World Cup 2026, cho thấy khả năng tỏa sáng khi thi đấu bên cạnh những cầu thủ đẳng cấp.

Berge từng khoác áo Sheffield United, Burnley và hiện thuộc biên chế Fulham. Anh có 71 lần ra sân cho tuyển Na Uy và còn hợp đồng với Fulham đến năm 2029.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.