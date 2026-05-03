Mức giá của Greenwood

Juventus lên kế hoạch chiêu mộ Mason Greenwood với chiến lược chuyển nhượng được tính toán kỹ lưỡng nhằm đưa tiền đạo này rời Marseille trong hè 2026.

Theo truyền thông Italy, đội bóng thành Turin theo dõi Greenwood trong thời gian dài và nghiêm túc cân nhắc đưa chân sút 24 tuổi sang Serie A. Phong độ ấn tượng của anh tại Ligue 1 là yếu tố then chốt khiến "Lão bà" quyết tâm hoàn tất thương vụ.

Trong 2 mùa giải gần nhất, Greenwood thi đấu bùng nổ khi ghi tới 36 bàn sau 64 trận. Riêng mùa 2025/26, cựu tiền đạo MU đóng góp 15 pha lập công sau 29 lần ra sân. Hiệu suất đủ tốt để lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu.

Để hiện thực hóa thương vụ, Juventus có thể phải hy sinh Francisco Conceicao. Cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha lọt vào tầm ngắm của các CLB Premier League. Nếu nhận được đề nghị đủ hấp dẫn, Juventus sẵn sàng bán để tái cấu trúc hàng công.

Về mặt tài chính, Juventus từng chi tổng cộng khoảng 39 triệu euro để sở hữu Conceicao và mức giá họ mong muốn rơi vào khoảng 50 triệu euro. Trùng hợp thay, đây cũng là con số mà Marseille yêu cầu cho Greenwood.

Bối cảnh tại Marseille mở ra cơ hội cho Juventus. Đội bóng Pháp đứng thứ 6 và gần như không thể giành vé dự Champions League. Điều này gây áp lực tài chính và ảnh hưởng đến tham vọng của Greenwood, khiến khả năng chia tay vào hè 2026 trở nên thực tế.

Nếu kế hoạch thành công, Juventus sẽ vừa cân bằng ngân sách, vừa bổ sung một chân sút đạt phong độ cao. Với việc cần làm mới hàng công, Greenwood có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong cuộc tái thiết của đội bóng thành Turin.

