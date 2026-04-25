Lời đề nghị khổng lồ cho Greenwood

Paris FC được cho là chuẩn bị một lời đề nghị khổng lồ nhằm chiêu mộ ngôi sao của Marseille trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

MU được hưởng khoảng 60% phí chuyển nhượng nếu Greenwood rời Marseille hè này.

Theo truyền thông Pháp, đội bóng thủ đô đang lên kế hoạch tạo cú hích lớn bằng thương vụ bom tấn. Greenwood được xác định là mục tiêu số một để trở thành gương mặt đại diện cho tham vọng mới của CLB. Sau khi chuyển đến sân Velodrome năm 2024, cựu cầu thủ MU nhanh chóng tỏa sáng tại Ligue 1 và thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng.

Paris FC được cho là sẵn sàng đưa ra gói đãi ngộ khổng lồ, bao gồm phí lót tay lớn cùng mức lương tiệm cận nhóm cầu thủ hưởng thu nhập cao nhất của Paris Saint-Germain. Dù vậy, phía Marseille hiện chưa bị thuyết phục bởi đề nghị ban đầu và vẫn muốn giữ chân tiền đạo người Anh.

Nếu thương vụ thành công, MU sẽ là bên hưởng lợi lớn. Khi bán Greenwood năm 2024, đội chủ sân Old Trafford cài điều khoản hưởng phần trăm giá trị chuyển nhượng trong tương lai. Marseille phải chia lại khoảng 60% phí bán, con số này có thể tăng lên 65% nếu đội bóng Pháp giành vé dự Champions League. Điều đó đồng nghĩa "Quỷ đỏ" có thể thu về khoản tiền lên tới hàng chục triệu bảng mà không cần trực tiếp tham gia đàm phán.

Ngoài yếu tố tài chính, Paris FC còn kỳ vọng thuyết phục Greenwood bằng dự án phát triển đầy tham vọng dưới thời HLV Antoine Kombouare. CLB này đang hướng tới mục tiêu vươn tầm châu Âu, với sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng và chiến lược dài hạn.

Dù vậy, việc Greenwood rời Marseille sẽ không phải quyết định dễ dàng. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng hè sắp mở cửa, mọi diễn biến vẫn còn để ngỏ. Nhưng rõ ràng, đây là thương vụ có thể tạo hiệu ứng domino lớn, đặc biệt với MU khi CLB thành Manchester đang chờ đợi một cú hích tài chính đáng kể.