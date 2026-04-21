Greenwood góp phần tạo hỗn loạn ở Marseille

Tiền đạo Mason Greenwood không phải nguyên nhân chính, nhưng thái độ của cựu cầu thủ MU tại Marseille khiến đội bóng trở nên hỗn loạn.

Greenwood tạo tranh cãi.

Biến cố lớn nhất của Marseille trong mùa này xảy ra vào tháng 2 khi HLV Roberto De Zerbi bất ngờ rời đội. Ban đầu, nhiều ý kiến cho rằng chiến lược gia người Italy chính là nguyên nhân dẫn đến phong độ thất thường của Marseille. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại cho thấy điều ngược lại, khi đội bóng sa sút rõ rệt và dần đánh mất sự gắn kết vốn có.

Người kế nhiệm Habib Beye khởi đầu không mấy suôn sẻ khi để thua 5 trong 9 trận đầu tiên. Nỗ lực cải thiện tinh thần đội bóng bằng chuyến tập huấn tại Marbella không mang lại hiệu quả, khi Marseille tiếp tục thất bại 0-2 trước Lorient. Trước tình hình đó, HLV Beye buộc phải thay đổi cách tiếp cận, áp dụng các buổi tập hai ca mỗi ngày nhằm siết chặt kỷ luật và cải thiện phong độ.

Greenwood giỏi ghi bàn nhưng không có thái độ tốt. Ảnh: Reuters.

Trên hàng công, Greenwood vẫn là điểm sáng hiếm hoi với 15 bàn thắng và 7 kiến tạo tại Ligue 1. Tuy nhiên, tiền đạo người Anh lại bị chỉ trích vì thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết, bị cho là không gắn kết với các đồng đội và dễ dàng buông xuôi trong những thời điểm khó khăn. Dù có thành tích cá nhân ấn tượng, khả năng anh rời CLB trong mùa hè tới vẫn đang được tính đến.

Greenwood và Marseille còn hợp đồng tới tháng 6/2029. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản tham vọng ra đi của cầu thủ này. Các nguồn tin cho rằng Saudi Pro League có thể trở thành điểm đến tiềm năng cho Greenwood nếu anh quyết định rời Marseille trong thời gian tới.

Hiện tại, Marseille rõ ràng cần một cuộc cải tổ sâu rộng để tìm lại bản sắc và sự ổn định. Khả năng chia tay Greenwood được xem là khả thi nếu ban lãnh đạo CLB thể hiện quyết tâm tái thiết đội bóng.

