CLB hàng đầu Brazil bị cấm chuyển nhượng vì nợ nần

FIFA ra án cấm chuyển nhượng với Botafogo vì những khoản nợ chưa thanh toán, đẩy đội bóng Brazil vào vòng xoáy bất ổn mới.

Botafogo chìm trong khủng hoảng tài chính.

Năm 2024, Botafogo gây ấn tượng với thế giới khi giành cú đúp vô địch giải VĐQG Brazil và Copa Libertadores. Hè năm ngoái, họ còn chơi cực hay và giành thắng lợi 1-0 trước PSG ở FIFA Club World Cup.

Tuy vậy, Botafogo lại đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Họ vừa tiếp tục đón tin xấu khi bị FIFA áp lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới do tranh chấp tài chính liên quan tới thương vụ Rwan Cruz.

Theo thông báo được cập nhật ngày 20/4, đội bóng Brazil sẽ không thể bổ sung tân binh trong ba kỳ chuyển nhượng tới, hoặc cho đến khi giải quyết xong khoản nợ với Ludogorets.

Rwan Cruz được Botafogo chiêu mộ đầu năm 2025 với giá 9,4 triệu USD . Tuy nhiên, tiền đạo này không đáp ứng kỳ vọng chuyên môn. Sau quãng thời gian mờ nhạt, anh bị đẩy sang Real Salt Lake rồi tiếp tục quay lại Ludogorets đều dưới dạng cho mượn.

Đây đã là án cấm chuyển nhượng thứ ba mà Botafogo phải nhận chỉ trong bốn tháng. Trước đó, CLB từng bị xử phạt vì khoản nợ trong thương vụ Thiago Almada từ Atlanta United. Vụ việc này chỉ giải quyết sau khi hai bên đạt thỏa thuận hồi tháng Hai.

Ngoài ra, Botafogo còn bị cơ quan giải quyết tranh chấp trong nước của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cấm đăng ký cầu thủ vì chậm thanh toán trả góp nghĩa vụ tài chính.

Sức ép lúc này dồn lên ông chủ John Textor. Theo truyền thông Brazil, doanh nhân người Mỹ đang tìm cách huy động 25 triệu USD để xử lý các khoản nợ khẩn cấp và cứu dòng tiền hiện tại, nhưng tiến độ chưa như mong muốn.

Từ biểu tượng hồi sinh của bóng đá Brazil, Botafogo đang đối mặt thực tế khắc nghiệt. Khi sân cỏ còn chưa kịp ổn định, những vấn đề ngoài chuyên môn đã kéo đội bóng vào cuộc khủng hoảng mới.

