CLB hàng đầu Brazil bị cấm chuyển nhượng vì nợ nần

  • Thứ ba, 21/4/2026 19:28 (GMT+7)
FIFA ra án cấm chuyển nhượng với Botafogo vì những khoản nợ chưa thanh toán, đẩy đội bóng Brazil vào vòng xoáy bất ổn mới.

Botafogo chìm trong khủng hoảng tài chính.

Năm 2024, Botafogo gây ấn tượng với thế giới khi giành cú đúp vô địch giải VĐQG Brazil và Copa Libertadores. Hè năm ngoái, họ còn chơi cực hay và giành thắng lợi 1-0 trước PSG ở FIFA Club World Cup.

Tuy vậy, Botafogo lại đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Họ vừa tiếp tục đón tin xấu khi bị FIFA áp lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới do tranh chấp tài chính liên quan tới thương vụ Rwan Cruz.

Theo thông báo được cập nhật ngày 20/4, đội bóng Brazil sẽ không thể bổ sung tân binh trong ba kỳ chuyển nhượng tới, hoặc cho đến khi giải quyết xong khoản nợ với Ludogorets.

Rwan Cruz được Botafogo chiêu mộ đầu năm 2025 với giá 9,4 triệu USD. Tuy nhiên, tiền đạo này không đáp ứng kỳ vọng chuyên môn. Sau quãng thời gian mờ nhạt, anh bị đẩy sang Real Salt Lake rồi tiếp tục quay lại Ludogorets đều dưới dạng cho mượn.

Đây đã là án cấm chuyển nhượng thứ ba mà Botafogo phải nhận chỉ trong bốn tháng. Trước đó, CLB từng bị xử phạt vì khoản nợ trong thương vụ Thiago Almada từ Atlanta United. Vụ việc này chỉ giải quyết sau khi hai bên đạt thỏa thuận hồi tháng Hai.

Ngoài ra, Botafogo còn bị cơ quan giải quyết tranh chấp trong nước của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) cấm đăng ký cầu thủ vì chậm thanh toán trả góp nghĩa vụ tài chính.

Sức ép lúc này dồn lên ông chủ John Textor. Theo truyền thông Brazil, doanh nhân người Mỹ đang tìm cách huy động 25 triệu USD để xử lý các khoản nợ khẩn cấp và cứu dòng tiền hiện tại, nhưng tiến độ chưa như mong muốn.

Từ biểu tượng hồi sinh của bóng đá Brazil, Botafogo đang đối mặt thực tế khắc nghiệt. Khi sân cỏ còn chưa kịp ổn định, những vấn đề ngoài chuyên môn đã kéo đội bóng vào cuộc khủng hoảng mới.

Lingard gây phẫn nộ ở Brazil vì yếu kém

Jesse Lingard trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận hòa nhạt nhòa của Corinthians hôm 19/4, khi đội bóng tiếp tục nối dài chuỗi ngày thất vọng.

3 giờ trước

MU chi 34 triệu bảng săn thần đồng Brazil

Manchester United chuẩn bị gửi đề nghị lớn cho Eduardo Conceição, tài năng 16 tuổi đang được Man City, Barcelona và PSG theo đuổi.

12 giờ trước

Cuộc khảo sát gây sốc về Neymar

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người hâm mộ Brazil xuống thấp, còn chuyện Neymar dự World Cup vẫn đang gây tranh cãi lớn.

18:30 18/4/2026

Highlights Brazil 3-1 Croatia Sáng 1/4, tuyển Brazil đánh bại Croatia với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu quốc tế.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Botafogo Brazil FIFA Cấm Chuyển nhượng CBF

