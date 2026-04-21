Lingard gây phẫn nộ ở Brazil vì yếu kém

  • Thứ ba, 21/4/2026 16:34 (GMT+7)
Jesse Lingard trở thành tâm điểm chỉ trích sau trận hòa nhạt nhòa của Corinthians hôm 19/4, khi đội bóng tiếp tục nối dài chuỗi ngày thất vọng.

Lingard không có dấu ấn nào kể từ khi đên Brazil thi đấu.

Corinthians chỉ giành kết quả 0-0 trên sân của Vitoria tại vòng 12 giải VĐQG Brazil, nhưng điều khiến người hâm mộ nổi giận lại là màn trình diễn của Jesse Lingard.

Tiền vệ người Anh được tung vào sân trong hiệp hai, thời điểm Corinthians cần thêm đột biến để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, cựu sao Manchester United gần như không tạo được dấu ấn đáng kể, khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV Corinthians công khai thất vọng với Lingard, cho rằng anh thiếu năng lượng, xử lý rườm rà và không tạo ra khác biệt. Một số ý kiến còn xem bản hợp đồng này là biểu tượng cho sự sa sút của đội bóng giàu truyền thống Brazil.

Đáng chú ý, một CĐV liệt kê cầu thủ người Anh trong danh sách các cầu thủ gần như không có tác dụng trên sân: "Làm sao Corinthians có thể mơ mộng điều gì khi sở hữu những cầu thủ như Carillo, Lingard, Labyad, Charles, Vitinho, Hugo và Pedro Raul trong đội hình".

Trận hòa trước Vitoria cũng đánh dấu chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng của Corinthians tại giải quốc nội. Đó là thống kê báo động với đội bóng từng đặt mục tiêu cạnh tranh với nhóm đầu.

Trên sân Barradao, trận đấu diễn ra nghèo nàn về chuyên môn. Vitoria có những cơ hội rõ rệt hơn trong hiệp hai nhưng không tận dụng thành công. Phút 86, Ze Vitor sút xa buộc thủ môn Hugo Souza phải cứu thua, cũng là pha dứt điểm trúng đích đáng chú ý nhất trận.

Sức ép lúc này ở Corinthians đổ dồn lên HLV Fernando Diniz. Người hâm mộ yêu cầu ông mạnh dạn thay đổi nhân sự, trao cơ hội cho những cầu thủ có phong độ tốt hơn thay vì tiếp tục đặt niềm tin vào các cái tên gây thất vọng.

Lingard từng được kỳ vọng mang tới đẳng cấp và kinh nghiệm châu Âu. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh đang trở thành gương mặt tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng của Corinthians.

Đào Trần

  • Jesse Lingard

    Jesse Lingard

    Jesse Lingard là cầu thủ đa năng đang chơi cho CLB Manchester United (Anh). Vị trí sở trường của Lingard là chạy cánh nhưng anh cũng có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ tấn công. Gắn bó với MU từ năm 7 tuổi nhưng phải đến thời HLV Louis Van Gaal, cầu thủ người Anh mới có lần đầu ra mắt đội một vào tháng 8/2014, khi đã 23 tuổi.

    Bạn có biết: Khi còn là một cầu thủ trẻ, Jesse Lingard từng bị HLV mắng vì liên tục bắt chước những pha đảo chân học được từ đàn anh Cristiano Ronaldo trong buổi tập.

    • Ngày sinh: 15/12/1992
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Câu lạc bộ: Manchester United
    • Số áo: 14

0

0

