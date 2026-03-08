Cựu tiền vệ MU, Jesse Lingard, đang đối mặt với rắc rối tài chính khi công ty quản lý hình ảnh của anh rơi vào tình trạng nợ nần và bị tòa án ra lệnh thanh lý.

Lingard lâm cảnh nợ nần.

Theo các tài liệu pháp lý được công bố, công ty JL Commercial Limited, đơn vị được Lingard thành lập nhằm quản lý các hoạt động thương mại và bản quyền thương hiệu cá nhân, bị tòa án ban hành lệnh thanh lý bắt buộc. Nguyên nhân là doanh nghiệp này không thể thanh toán các khoản nợ tồn đọng trong thời gian dài.

Vụ kiện pháp lý nhằm vào JL Commercial Limited được khởi động từ tháng 8/2025 và sau đó được đưa ra xem xét tại Tòa án Tối cao Anh. Đơn yêu cầu giải thể công ty được nộp bởi hãng luật Pinsent Masons, một trong những chủ nợ của doanh nghiệp này.

Lingard thành lập JL Commercial Limited vào năm 2018, thời điểm anh còn thi đấu cho MU. Công ty này phụ trách khai thác các hợp đồng thương mại và phát triển thương hiệu cá nhân của tiền vệ người Anh. Trong đó đáng chú ý nhất là thương hiệu thời trang JLingz, cùng bản quyền hình ảnh cho màn ăn mừng đặc trưng của Lingard trên sân cỏ.

Lingard kinh doanh thất bại.

Thông qua công ty, Lingard từng đăng ký hàng loạt nhãn hiệu liên quan đến quần áo, giày dép, mũ và cả biểu tượng ăn mừng bàn thắng của mình. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính mới nhất cho thấy doanh nghiệp này rơi vào tình trạng nợ nần nghiêm trọng.

Tổng số nợ lên tới hơn 1,56 triệu bảng, bao gồm khoản vay ngân hàng khoảng 22.500 bảng và hơn 36.000 bảng tiền thuế chưa thanh toán cho cơ quan thuế Anh (HMRC).

Hồi tháng 1, truyền thông Anh cũng tiết lộ Lingard quyết định đóng cửa thương hiệu thời trang JLingz sau khi công ty tích lũy khoản nợ gần 300.000 bảng. Doanh nghiệp này sau đó được đưa vào diện thanh lý tự nguyện.

Mới đây, Lingard đã tìm được bến đỗ mới khi ký hợp đồng với CLB Corinthians của Brazil. Anh nhận khoảng 86.000 bảng mỗi tháng, con số khiêm tốn nếu so với mức thu nhập của nhiều cầu thủ từng thi đấu lâu năm tại Premier League.

