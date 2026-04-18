Cuộc khảo sát gây sốc về Neymar

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người hâm mộ Brazil xuống thấp, còn chuyện Neymar dự World Cup vẫn đang gây tranh cãi lớn.

Dư luận Brazil đang chia rẽ vì Neymar.

Chưa đầy hai tháng trước ngày FIFA World Cup 2026 khởi tranh, bầu không khí quanh đội tuyển Brazil đang phủ bóng hoài nghi.

Cuộc khảo sát do Genial/Quaest công bố cho thấy phần lớn người hâm mộ được hỏi không lạc quan về cơ hội vô địch của "Selecao", đồng thời tiếp tục chia rẽ về sự trở lại của Neymar.

Cụ thể, theo kết quả được công bố ngày 16/4, có tới 54% người được hỏi nói rằng họ "không hề hào hứng" với World Cup sắp tới. Chỉ 12% cảm thấy "rất hào hứng", trong khi 32% cho biết họ chỉ "hơi hào hứng". Những con số này phản ánh rõ tâm lý dè dặt của người hâm mộ Brazil trước giải đấu tổ chức tại Bắc Mỹ.

Sự thận trọng đó còn thể hiện ở niềm tin vào chức vô địch thứ sáu. Có 68% số người tham gia khảo sát cho rằng Brazil sẽ không thể đăng quang. Chỉ 24% tin đội tuyển áo vàng xanh đủ sức bước lên đỉnh thế giới. Phần còn lại không đưa ra quan điểm.

Một điểm đáng chú ý khác là câu chuyện Neymar. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, ngôi sao 34 tuổi vẫn là đề tài gây tranh luận mạnh mẽ.

49% người được hỏi ủng hộ Neymar góp mặt trong danh sách dự World Cup. Ngược lại, 41% không muốn cựu đội trưởng trở lại đội tuyển. Tỷ lệ sít sao cho thấy hình ảnh của Neymar tại quê nhà vẫn rất đặc biệt vì dù là biểu tượng lớn, nhưng anh luôn là cái tên tạo ra tranh cãi.

Nếu đạt thể trạng tốt, Neymar vẫn là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của Brazil, từng dự nhiều kỳ World Cup và nắm giữ vai trò thủ lĩnh thế hệ cũ. Tuy nhiên, tuổi tác cùng tiền sử chấn thương khiến nhiều người nghi ngại về khả năng đóng góp thực tế của anh.

