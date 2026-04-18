Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cuộc khảo sát gây sốc về Neymar

  • Thứ bảy, 18/4/2026 18:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người hâm mộ Brazil xuống thấp, còn chuyện Neymar dự World Cup vẫn đang gây tranh cãi lớn.

Dư luận Brazil đang chia rẽ vì Neymar.

Chưa đầy hai tháng trước ngày FIFA World Cup 2026 khởi tranh, bầu không khí quanh đội tuyển Brazil đang phủ bóng hoài nghi.

Cuộc khảo sát do Genial/Quaest công bố cho thấy phần lớn người hâm mộ được hỏi không lạc quan về cơ hội vô địch của "Selecao", đồng thời tiếp tục chia rẽ về sự trở lại của Neymar.

Cụ thể, theo kết quả được công bố ngày 16/4, có tới 54% người được hỏi nói rằng họ "không hề hào hứng" với World Cup sắp tới. Chỉ 12% cảm thấy "rất hào hứng", trong khi 32% cho biết họ chỉ "hơi hào hứng". Những con số này phản ánh rõ tâm lý dè dặt của người hâm mộ Brazil trước giải đấu tổ chức tại Bắc Mỹ.

Sự thận trọng đó còn thể hiện ở niềm tin vào chức vô địch thứ sáu. Có 68% số người tham gia khảo sát cho rằng Brazil sẽ không thể đăng quang. Chỉ 24% tin đội tuyển áo vàng xanh đủ sức bước lên đỉnh thế giới. Phần còn lại không đưa ra quan điểm.

Một điểm đáng chú ý khác là câu chuyện Neymar. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương, ngôi sao 34 tuổi vẫn là đề tài gây tranh luận mạnh mẽ.

49% người được hỏi ủng hộ Neymar góp mặt trong danh sách dự World Cup. Ngược lại, 41% không muốn cựu đội trưởng trở lại đội tuyển. Tỷ lệ sít sao cho thấy hình ảnh của Neymar tại quê nhà vẫn rất đặc biệt vì dù là biểu tượng lớn, nhưng anh luôn là cái tên tạo ra tranh cãi.

Nếu đạt thể trạng tốt, Neymar vẫn là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của Brazil, từng dự nhiều kỳ World Cup và nắm giữ vai trò thủ lĩnh thế hệ cũ. Tuy nhiên, tuổi tác cùng tiền sử chấn thương khiến nhiều người nghi ngại về khả năng đóng góp thực tế của anh.

Neymar gọi CĐV là 'gã béo'

Neymar vướng vào cuộc tranh cãi căng thẳng với một cổ động viên sau trận hòa 1-1 của Santos trước Recoleta tại Copa Sudamericana sáng 15/4.

19:51 15/4/2026

Chuyến tàu lượn khó tin của Neymar

Sáng 15/4, Neymar tỏa sáng rồi gây thất vọng và để lại dấu ấn theo cách rất riêng khi Santos bị Deportivo Recoleta cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng D Siêu cúp Nam Mỹ.

11:26 15/4/2026

Ancelotti hỏi Tổng thống Brazil về Neymar

Neymar đối mặt nguy cơ vắng World Cup khi chính HLV Carlo Ancelotti phải tham khảo ý kiến Tổng thống Brazil về việc triệu tập anh.

05:52 15/4/2026

Neymar ghi bàn, bỏ lỡ không tưởng và màn cosplay Yamal Sáng 15/4, Neymar có ngày thi đấu nhiều cảm xúc khi Santos hòa Deportivo Recoleta 1-1 ở lượt trận thứ 2 bảng D Siêu cúp Nam Mỹ.

Đào Trần

Neymar Neymar Neymar Jr World Cup 2026 Neymar Brazil

    Đọc tiếp

    Bayern hat Real Madrid khoi dinh chau Au hinh anh

    Bayern hất Real Madrid khỏi đỉnh châu Âu

    1 giờ trước 19:12 18/4/2026

    0

    Real Madrid đánh mất vị trí số một trên bảng xếp hạng hệ số của UEFA sau nhiều năm thống trị, nhường lại ngôi đầu cho Bayern Munich.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý