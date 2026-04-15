Chuyến tàu lượn khó tin của Neymar

Sáng 15/4, Neymar tỏa sáng rồi gây thất vọng và để lại dấu ấn theo cách rất riêng khi Santos bị Deportivo Recoleta cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng D Siêu cúp Nam Mỹ.

Hình ảnh thú vị của Neymar và Yamal trong một ngày thi đấu.

Trận đấu tại Vila Belmiro khởi đầu như một buổi tiệc dành cho Neymar. Ngay phút thứ 4, siêu sao người Brazil lên tiếng với bàn mở tỷ số, đồng thời ghi dấu cột mốc đáng nhớ với pha lập công đầu tiên tại Copa Sudamericana.

Không chỉ ghi bàn, Neymar còn tạo nên điểm nhấn thú vị khi tái hiện hình ảnh của Lamine Yamal. Trước đó ít giờ, tài năng trẻ của Barcelona gây chú ý khi ngồi lên bóng ở khu vực cột cờ góc trong trận thắng Atletico Madrid 2-1 ở lượt về tứ kết Champions League.

Tại Brazil, Neymar cũng có hành động tương tự, như một màn cosplay ngẫu hứng khiến người hâm mộ thích thú.

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ được định đoạt bởi những khoảnh khắc ngẫu hứng. Khi trận đấu tưởng chừng nằm trong tầm kiểm soát, bước ngoặt lại đến theo cách không ai ngờ tới. Neymar có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 với khung thành bỏ trống sau sai lầm của thủ môn đối phương. Nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch mục tiêu trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Pha bỏ lỡ khó tin ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành điểm xoay chuyển của trận đấu. Từ chỗ bị lép vế, Recoleta vùng lên mạnh mẽ. Đội bóng Paraguay thi đấu kỷ luật, lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Phần thưởng đến với họ ngay trước giờ nghỉ. Richart Ortiz thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Hiệp hai chứng kiến kịch bản quen thuộc. Santos kiểm soát bóng nhưng bế tắc, trong khi Recoleta kiên cường phòng ngự và hóa giải mọi nỗ lực của Neymar cùng các đồng đội.

Kết quả hòa tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng của Santos tại Copa Sudamericana, đồng thời đặt ra nhiều dấu hỏi về khả năng cạnh tranh của đội bóng. Sau 2 lượt trận, đại diện Brazil mới có được 1 điểm và đứng chót bảng D.

