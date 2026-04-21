Đường dây mại dâm triệu euro gây sốc Serie A

Cảnh sát Italy triệt phá đường dây mại dâm cao cấp ở Milan, trong đó hồ sơ điều tra xuất hiện số lượng đáng kể cầu thủ Serie A.

Theo tờ Gazzetta dello Sport, bóng đá Italy vừa đón thông tin gây chấn động khi lực lượng Cảnh sát Tài chính Milan xác nhận triệt phá một đường dây mại dâm hạng sang hoạt động ngay giữa trung tâm thành phố.

Theo điều tra, tổ chức này núp bóng công ty tổ chức sự kiện để tiếp cận nhóm khách hàng giàu có. Các gói dịch vụ được quảng bá theo hình thức "trọn gói", bắt đầu bằng những đêm tiệc tại các hộp đêm nổi tiếng của Milan trước khi kết thúc tại các khách sạn sang trọng.

Chi phí cho mỗi lần sử dụng dịch vụ lên tới hàng nghìn euro. Nhà chức trách cho biết khoản lợi nhuận bất hợp pháp thu được đã bị phong tỏa trong quá trình điều tra.

Cuộc truy quét do Viện Công tố Milan phối hợp thực hiện đã dẫn tới việc bắt giữ bốn người bị xem là đầu não của tổ chức. Họ đối mặt các cáo buộc môi giới mại dâm, bóc lột mại dâm và rửa tiền.

Điểm khiến dư luận đặc biệt chú ý là danh sách khách hàng trong hồ sơ vụ án. Giới chức mô tả đây là nhóm người “đặc biệt giàu có”, gồm nhiều doanh nhân và số lượng đáng kể cầu thủ đang thi đấu tại Serie A.

Những cầu thủ này bao gồm người sinh sống tại vùng Lombardy cũng như các ngôi sao tới Milan thi đấu sân khách. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa công bố đầy đủ danh tính, và lệnh của thẩm phán mới chỉ nêu một phần thông tin liên quan.

Theo dữ liệu ban đầu, đường dây này tạo ra doanh thu vượt 1,2 triệu euro, cho thấy quy mô hoạt động không hề nhỏ.

Vụ việc ngay lập tức phủ bóng đen lên hình ảnh bóng đá Italy, vốn nhiều năm qua nỗ lực cải thiện uy tín sau hàng loạt bê bối ngoài sân cỏ.

Khi tên tuổi các cầu thủ chưa được công khai, Serie A vẫn phải chờ thêm diễn biến pháp lý. Nhưng chỉ riêng việc giới cầu thủ xuất hiện trong hồ sơ điều tra cũng đủ tạo ra cơn địa chấn mới với giải đấu số một Italy.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.