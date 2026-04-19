Giải đấu lớn thứ 3 ở châu Âu vẫy gọi Rashford

Tương lai của Marcus Rashford có thể chuyển hướng sang Italy khi Juventus tăng tốc theo đuổi tiền đạo thuộc biên chế MU.

Rashford có thể sang Italy chơi bóng.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, Barcelona khó kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro. Dù mức phí được đánh giá hợp lý, đội chủ sân Camp Nou phải ưu tiên cắt giảm quỹ lương trong bối cảnh tài chính hạn hẹp. Điều này đồng nghĩa Rashford sẽ trở lại MU vào mùa hè, nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Mùa giải năm nay, Rashford ra sân 43 trận trên mọi đấu trường, ghi 12 bàn và có 13 kiến tạo, con số không hề tệ. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị, biến anh thành một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Tận dụng cơ hội đó, Juventus nhập cuộc. Đội bóng thành Turin đang trải qua mùa giải không như kỳ vọng tại Serie A. Hiện xếp thứ 4, họ buộc phải tăng cường lực lượng để cạnh tranh mạnh mẽ hơn ở mùa tới. Rashford với tốc độ, khả năng chơi đa năng và kinh nghiệm quốc tế, được xem là mảnh ghép lý tưởng cho hàng công.

Dù vậy, trở ngại lớn nhất vẫn là tài chính. Juventus cân nhắc phương án mượn kèm điều khoản mua đứt để giảm áp lực chi phí ban đầu. Đồng thời, họ hy vọng MU sẽ chia sẻ một phần mức lương khoảng 11 triệu euro mỗi mùa của cầu thủ này để thương vụ khả thi hơn.

Với cá nhân tiền đạo 28 tuổi, đây có thể là cơ hội làm lại sự nghiệp tại một môi trường mới, đồng thời đánh dấu bước ngoặt khi chinh chiến ở giải đấu lớn thứ 3 châu Âu chỉ trong vài năm, sau Premier League và La Liga.

