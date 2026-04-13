Nghịch lý Rashford

Phong độ thiếu ổn định đặt Marcus Rashford vào tâm điểm tranh luận, khi cơ hội đá chính và tương lai tại Barcelona cùng lúc bị đặt dấu hỏi.

Rashford chưa thật sự ghi dấu ấn tại Barca.

Tiền đạo người Anh trải qua mùa giải nhiều biến động kể từ khi gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn hè 2025. Về mặt thống kê, Rashford không tệ. Anh ghi 12 bàn và có 13 kiến tạo sau 41 trận, chỉ xếp sau những cái tên nổi bật như Raphinha, Lamine hay Fermin Lopez về mức độ đóng góp vào bàn thắng.

Tuy nhiên, vấn đề của Rashford nằm ở giá trị thực tế. Phần lớn các bàn thắng và kiến tạo của anh không mang tính quyết định trong những trận cầu lớn. Ngoại trừ một vài khoảnh khắc đáng chú ý như bàn thắng tại Metropolitano hay cú đúp vào lưới Newcastle, dấu ấn của Rashford thường mờ nhạt khi đội bóng cần anh.

Sự thiếu ổn định khiến anh trở thành chủ đề tranh cãi. Rashford có thể tạo ra những pha xử lý đẳng cấp, nhưng cũng dễ dàng bỏ lỡ cơ hội hoặc mất tập trung trong phòng ngự. Điều này khiến niềm tin vào anh không thật sự trọn vẹn.

Trong bối cảnh Barcelona có nhiều lựa chọn ở tuyến giữa như Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez hay Frenkie De Jong, HLV Hansi Flick có thể cân nhắc thay đổi hệ thống.

Một đội hình thiên về kiểm soát bóng và pressing sẽ giảm sự phụ thuộc vào các cầu thủ chạy cánh, đồng thời làm nổi bật vai trò của Lamine Yamal. Điều đó đồng nghĩa Rashford nguy cơ mất suất đá chính, dù anh vẫn mang lại phương án tấn công ở hành lang trái trong thời gian Raphinha chấn thương.

Quyết định mua đứt Rashford với giá 30 triệu euro cũng chưa chắc chắn. Barcelona từng nghiêng về phương án này, nhưng hiện xuất hiện những phương án thay thế hoặc khả năng mượn thêm một mùa.

HLV Flick vẫn dành sự tin tưởng cho Rashford, nhưng những trận đấu sắp tới có thể trở thành bước ngoặt. Tiền đạo người Anh phải chứng minh giá trị với các bài kiểm tra định đoạt tương lai tại Camp Nou.

