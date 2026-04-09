Tiền đạo Marcus Rashford bỏ lỡ nhiều cơ hội dù được tạo điều kiện thuận lợi ở trận thua 0-2 trước Atletico Madrid tại tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng 9/4.

Rashford gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Ngay phút thứ 3, Lamine Yamal kiến tạo thuận lợi để Rashford xâm nhập vùng cấm, nhưng cú sút của anh lại đi trúng vị trí của thủ thành Juan Musso bên phía Atletico.

Sang hiệp hai, Yamal thực hiện cú trivela kiến tạo ấn tượng hướng đến vị trí của Rashford. Cựu sao MU tăng tốc, vượt qua cả Musso nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại chệch khung thành.

Những tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn liên tiếp của Rashford khiến CĐV Barcelona không hài lòng. Một tài khoản viết: "Cậu ta chỉ đáng giá 10 triệu euro". Tài khoản khác bình luận: "Chỉ cần ghi 1-2 bàn là Rashford đã có thể giúp Barcelona lật ngược tình thế". Một người hâm mộ khác nhận xét: "Rashford chơi nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả".

Trong 73 phút trên sân, Rashford tung ra 4 cú sút trúng đích nhưng không ghi được bàn nào. Anh có 12 lần chạm bóng trong vùng cấm Atletico nhưng không thể kiến tạo hay xuyên thủng mành lưới đối phương.

Barcelona vẫn chưa ra quyết định mua đứt Rashford ở kỳ chuyển nhượng hè tới. Đội bóng xứ Catalonia ưu tiên phương án gia hạn hợp đồng cho mượn thêm một mùa giải nhằm giảm gánh nặng chi phí.

Ngược lại, MU, đội chủ quản của Rashford, tỏ ra dứt khoát khi chỉ chấp nhận bán đứt với giá 30 triệu euro, với mục tiêu thu hồi ngân sách và chốt tương lai của cầu thủ.

Đây được xem là giai đoạn quan trọng đối với Rashford. Anh cần thể hiện sự ổn định và tầm ảnh hưởng trên hàng công, qua đó thuyết phục ban lãnh đạo Barcelona rằng mình xứng đáng được đầu tư lâu dài.

Cầu thủ Barca bị bạn gái Rashford từ chối hôn Roony Bardghji muốn bạn gái Marcus Rashford trao nụ hôn xã giao nhưng bị từ chối khi cả ba tới tham dự một sự kiện bóng rổ ở Barcelona.