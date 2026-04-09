Đội của Ronaldo bị phả hơi nóng lên ngôi vô địch

  • Thứ năm, 9/4/2026 06:17 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Rạng sáng 9/4, Al Hilal hâm nóng cuộc đua vô địch với Al Nassr khi vùi dập Al Kholood với tỷ số 6-0 thuộc vòng 28 Saudi Pro League.

Benzema có màn trình diễn đẳng cấp

Trên sân Kingdom Arena, đội bóng của HLV Simone Inzaghi thể hiện sức mạnh áp đảo ngay từ những phút đầu. Phút 7, Moteb Al Harbi mở tỷ số sau đường kiến tạo của Sergej Milinkovic-Savic. Chỉ một phút sau, Karim Benzema lập tức nhân đôi cách biệt.

Dù đá hỏng phạt đền ở phút 30, Benzema chuộc lỗi với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ngay sau đó, trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút bù giờ hiệp một. Ba bàn thắng của chân sút người Pháp gần như định đoạt trận đấu chỉ sau 45 phút.

Sang hiệp hai, Al Hilal duy trì thế trận một chiều. Phút 55, Salem Al Dawsari ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt, trước khi Marcos Leonardo ấn định chiến thắng 6-0 ở phút 76 sau đường kiến tạo của Benzema. Trong khi đó, đội khách gần như không có cơ hội phản kháng, ngoại trừ cú đánh đầu dội xà ngang của Iker Kortajarena.

Chiến thắng hủy diệt không chỉ khẳng định sức mạnh của Al Hilal mà còn tạo áp lực lớn lên Al Nassr trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này. Khoảng cách giữa hai đội lúc này được rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm, dù Al Hilal thi đấu nhiều hơn một trận.

Trong 7 vòng cuối, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt. Đáng chú ý, 2 đội còn một cuộc đối đầu trực tiếp phía trước. Al Hilal rõ ràng đang phả hơi nóng lên Al Nassr, buộc Cristiano Ronaldo và các đồng đội không được phép sẩy chân nếu muốn bảo vệ lợi thế trong cuộc đua nghẹt thở này.

Khoảnh khắc con trai Ronaldo nổi nóng Cristiano Ronaldo Jr. gây chú ý trong trận derby U15 giữa Al Nassr và Al Hilal khi phản ứng dữ dội với trọng tài lúc rời sân, khiến anh phải nhận thẻ vàng.

Tỷ lệ vô địch của Al Nassr cao ngất ngưởng

Cristiano Ronaldo đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch Saudi Pro League (SPL) lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Al Nassr.

17:00 6/4/2026

Địa chấn với Al Nassr

Al Nassr đối mặt nguy cơ bị xử phạt nặng sau khi cơ quan giám sát tài chính của bóng đá Saudi Arabia bất ngờ vào cuộc, đặt đội bóng này diện "giám sát đặc biệt".

07:57 4/4/2026

Ronaldo lập cú đúp ngày tái xuất

Rạng sáng 4/4, Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr thắng Al Najma 5-2 thuộc vòng 27 Saudi Pro League.

04:23 4/4/2026

Minh Nghi

Ronaldo Cristiano Ronaldo Karim Benzema Ronaldo

  Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

HLV Slot thua nhan Liverpool may man truoc PSG hinh anh

HLV Slot thừa nhận Liverpool may mắn trước PSG

26 phút trước 06:36 9/4/2026

0

HLV Arne Slot thẳng thắn khẳng định Liverpool may mắn khi chỉ gục ngã với tỷ số 0-2 trước PSG thuộc lượt đi tứ kết UEFA Champions League rạng sáng 9/4.

Cau thu khien PSG day song hinh anh

Cầu thủ khiến PSG dậy sóng

26 phút trước 06:36 9/4/2026

0

Ít giờ trước trận gặp Liverpool thuộc lượt đi tứ kết Champions League, nội bộ PSG bất ngờ xáo trộn vì tình trạng của Fabian Ruiz.

Liverpool ra phan quyet ve Arne Slot hinh anh

Liverpool ra phán quyết về Arne Slot

54 phút trước 06:08 9/4/2026

0

Tương lai của HLV Arne Slot trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain tại tứ kết Champions League vào rạng sáng 9/4.

