Đội của Ronaldo bị phả hơi nóng lên ngôi vô địch

Rạng sáng 9/4, Al Hilal hâm nóng cuộc đua vô địch với Al Nassr khi vùi dập Al Kholood với tỷ số 6-0 thuộc vòng 28 Saudi Pro League.

Benzema có màn trình diễn đẳng cấp

Trên sân Kingdom Arena, đội bóng của HLV Simone Inzaghi thể hiện sức mạnh áp đảo ngay từ những phút đầu. Phút 7, Moteb Al Harbi mở tỷ số sau đường kiến tạo của Sergej Milinkovic-Savic. Chỉ một phút sau, Karim Benzema lập tức nhân đôi cách biệt.

Dù đá hỏng phạt đền ở phút 30, Benzema chuộc lỗi với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 3-0 ngay sau đó, trước khi hoàn tất cú hat-trick ở phút bù giờ hiệp một. Ba bàn thắng của chân sút người Pháp gần như định đoạt trận đấu chỉ sau 45 phút.

Sang hiệp hai, Al Hilal duy trì thế trận một chiều. Phút 55, Salem Al Dawsari ghi thêm một bàn thắng đẹp mắt, trước khi Marcos Leonardo ấn định chiến thắng 6-0 ở phút 76 sau đường kiến tạo của Benzema. Trong khi đó, đội khách gần như không có cơ hội phản kháng, ngoại trừ cú đánh đầu dội xà ngang của Iker Kortajarena.

Chiến thắng hủy diệt không chỉ khẳng định sức mạnh của Al Hilal mà còn tạo áp lực lớn lên Al Nassr trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League mùa này. Khoảng cách giữa hai đội lúc này được rút ngắn xuống chỉ còn 2 điểm, dù Al Hilal thi đấu nhiều hơn một trận.

Trong 7 vòng cuối, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt. Đáng chú ý, 2 đội còn một cuộc đối đầu trực tiếp phía trước. Al Hilal rõ ràng đang phả hơi nóng lên Al Nassr, buộc Cristiano Ronaldo và các đồng đội không được phép sẩy chân nếu muốn bảo vệ lợi thế trong cuộc đua nghẹt thở này.

