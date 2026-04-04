Địa chấn với Al Nassr

  • Thứ bảy, 4/4/2026 07:57 (GMT+7)
Al Nassr đối mặt nguy cơ bị xử phạt nặng sau khi cơ quan giám sát tài chính của bóng đá Saudi Arabia bất ngờ vào cuộc, đặt đội bóng này diện "giám sát đặc biệt".

Thông tin gây sốc xuất hiện ngay sau chiến thắng 5-2 của Al Nassr trước Al Najma ở vòng 27 Saudi Pro League sáng 4/4. Theo nguồn tin từ Nadina, quyết định siết chặt kiểm soát tài chính nhằm rà soát chi tiêu và đảm bảo CLB tuân thủ các quy định hiện hành.

Chuyên gia pháp lý Ahmed Al-Sheikhi cho biết việc bị đưa vào diện giám sát không phải thủ tục thông thường. "Al Nassr phải xin phê duyệt trước khi ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ hoặc HLV nào có giá trị vượt quá 500.000 riyal. Đây là rào cản lớn đối với kế hoạch chuyển nhượng", ông nhấn mạnh.

Đáng chú ý, nếu không tuân thủ quy định, Al Nassr có thể đối mặt với những án phạt nghiêm khắc từ ban tổ chức giải đấu. Các biện pháp được nhắc đến gồm trừ điểm, thậm chí giáng xuống hạng Nhất. Đây là kịch bản có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng.

Động thái ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên cho rằng Al Nassr không phải là CLB chi tiêu mạnh nhất giải đấu và đặt câu hỏi về tính công bằng trong việc áp dụng các quy định tài chính.

Nếu các cáo buộc được xác nhận và án phạt được thực thi, đội bóng này sẽ phải đối diện một thử thách lớn không chỉ trên sân cỏ mà còn ở hậu trường quản trị.

Hiện Al Nassr dẫn đầu Saudi Pro League khi hơn Al Hilal 6 điểm.

Minh Nghi

