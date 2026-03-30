Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thời điểm Ronaldo tái xuất

  • Thứ hai, 30/3/2026 20:00 (GMT+7)
Sau thời gian điều trị chấn thương, Cristiano Ronaldo đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân thi đấu cùng Al Nassr.

Theo kế hoạch, Ronaldo nhiều khả năng tái xuất ở trận gặp Al Najma vào ngày 4/4. Đội ngũ y tế đánh giá CR7 đạt trạng thái thể lực tốt và chỉ cần thêm thời gian để lấy lại cảm giác thi đấu.

Dù phải nghỉ thi đấu gần một tháng, Ronaldo vẫn là chân sút chủ lực của Al-Nassr với 21 bàn sau 22 trận tại Saudi Pro League. Tuy nhiên, anh đang tạm xếp sau Ivan Toney và Julian Quinones trong cuộc đua Vua phá lưới.

Trước đó, Ronaldo buộc phải vắng mặt ở một số trận đấu quan trọng, trong đó có các cuộc đối đầu với Neom và Al Khaleej. Để đẩy nhanh tiến độ hồi phục, tiền đạo 41 tuổi đã sang Madrid điều trị trước khi trở lại Riyadh tiếp tục chương trình phục hồi.

Sự trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha mang đến cú hích quan trọng cho Al-Nassr trong giai đoạn quyết định của mùa giải, đồng thời giúp xoa dịu những lo ngại liên quan đến World Cup 2026.

Trước đó, HLV Roberto Martínez của tuyển Bồ Đào Nha cũng trấn an người hâm mộ khi cho biết chấn thương của Ronaldo không nghiêm trọng. Ông ước tính thời gian hồi phục của CR7 kéo dài khoảng một đến hai tuần, và diễn biến hiện tại phù hợp với nhận định đó.

Ở trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Mexico hôm 29/3, Ronaldo vắng mặt. Thầy trò HLV Martinez cũng gây thất vọng với trận hòa 0-0.

Kỳ World Cup cuối cùng cho Ronaldo? World Cup 2026 có thể lần xuất hiện cuối cùng của Cristiano Ronaldo ở sân khấu lớn nhất, qua đó khép lại hành trình huyền thoại cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

    Đọc tiếp

    Am dam ve tran Viet Nam - Malaysia hinh anh

    Ảm đạm vé trận Việt Nam - Malaysia

    2 giờ trước 19:01 30/3/2026

    0

    Không khí trước trận Việt Nam - Malaysia tại sân Thiên Trường khá trầm lắng, lượng người tìm mua vé chợ đen thưa thớt khiến nhiều phe vé rơi vào cảnh ế ẩm.

    MU co the don Baleba voi gia hoi hinh anh

    MU có thể đón Baleba với giá hời

    2 giờ trước 19:04 30/3/2026

    0

    Tiền vệ Carlos Baleba khả năng rời Brighton với mức giá thấp hơn đáng kể so với con số gây sốc 100 triệu bảng.

    Con ai dam nghi ngo Guler? hinh anh

    Còn ai dám nghi ngờ Guler?

    2 giờ trước 19:03 30/3/2026

    0

    Arda Guler biến áp lực suốt 24 năm qua của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thành động lực, dẫn dắt đội nhà tiến sát tấm vé World Cup 2026 bằng tài năng và bản lĩnh vượt tuổi.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý