Còn ai dám nghi ngờ Guler?

Arda Guler biến áp lực suốt 24 năm qua của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thành động lực, dẫn dắt đội nhà tiến sát tấm vé World Cup 2026 bằng tài năng và bản lĩnh vượt tuổi.

Guler hiện là niềm hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở tuổi 21, Guler bước vào giai đoạn mọi lựa chọn trong quá khứ bắt đầu bị soi xét bằng kết quả thực tế. Quyết định rời Fenerbahce để gia nhập Real Madrid từng gây tranh cãi dữ dội. Nhiều người lo ngại thần đồng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị chôn vùi trên băng ghế dự bị ở một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.

Nhưng hiện tại, mọi hoài nghi dần bị xóa nhòa.

Hôm 27/3, pha kiến tạo đẳng cấp trong trận thắng Romania 1-0 thuộc bán kết play-off không chỉ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiến gần hơn tới giấc mơ World Cup 2026, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho sự trưởng thành của Guler. Đó là khoảnh khắc của bản lĩnh, của tư duy chơi bóng vượt tuổi, thứ mà bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi suốt nhiều năm.

Khi Guler đặt bóng đúng tầm cho Ferdi Kadioglu ghi bàn, cả thế giới phải chú ý.

Thực tế, hành trình đến khoảnh khắc ấy không hề bằng phẳng. Những tháng ngày ít được thi đấu tại Madrid, cộng với áp lực kỳ vọng khổng lồ từ quê nhà khiến Guler rơi vào trạng thái chông chênh.

Ngay cả mối quan hệ với HLV Vincenzo Montella cũng có lúc xuất hiện những gợn sóng. Nhưng chính nghịch cảnh lại trở thành chất xúc tác, giúp anh trưởng thành nhanh hơn dự kiến.

Hiện tại, Guler trở thành trung tâm trong lối chơi của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Được trao áo số 8, anh gánh trên vai kỳ vọng của cả một thế hệ, những người chưa từng được chứng kiến đội nhà góp mặt tại World Cup suốt 24 năm, từ kỳ tích hạng 3 năm 2002.

Khoảng trống lịch sử ấy là áp lực, nhưng cũng là động lực để Guler bứt phá.

Guler có thể giúp Thổ Nhĩ Kỳ trở lại với World Cup sau 24 năm.

Trận chung kết play-off World Cup với Kosovo vào ngày 1/4 mang ý nghĩa quyết định. Nếu thất bại, không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà thế giới cũng có thể mất đi cơ hội chứng kiến 2 tài năng trẻ sáng giá Guler và Kenan Yildiz tại sân chơi này. Đó sẽ là một kịch bản đáng tiếc.

HLV Montella đang cân nhắc điều chỉnh chiến thuật, có thể kéo Guler lệch sang cánh phải để tận dụng tối đa khả năng tạo đột biến. Đây là nước đi hợp lý, bởi cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid sở hữu kỹ thuật, nhãn quan và sự sáng tạo đủ để tạo khác biệt ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công.

Trên sân Fadil Vokrri với bầu không khí luôn cuồng nhiệt và áp lực bủa vây, Guler sẽ bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp. Nhưng khác với hình ảnh của một tài năng non trẻ từng bị nghi ngờ, giờ đây anh mang dáng dấp của một thủ lĩnh.

Giấc mơ World Cup không còn xa vời. Và với Guler, đó không chỉ là giấc mơ cá nhân, mà là sứ mệnh đưa cả một nền bóng đá trở lại ánh sáng.

