Guler phá vỡ mọi giới hạn, Real Madrid dậy sóng

Một cú sút từ khoảng cách 68,6 mét của Güler không chỉ khép lại trận thắng trước Elche, mà còn khẳng định vì sao Real Madrid vẫn đặt niềm tin lớn vào tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong trận đấu Real Madrid gần như định đoạt mọi thứ, Arda Güler vẫn tìm được cách khiến đêm Bernabeu trở nên đặc biệt. Chỉ với một khoảnh khắc, cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ biến trận đấu tưởng chừng bình lặng thành một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất của mùa giải.

Bàn thắng ấy đến theo cách khiến người ta phải đứng dậy vỗ tay.

Siêu phẩm của Guler

Phút cuối trận gặp Elche, khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nắm chắc chiến thắng, Güler nhận thấy thủ môn Dituro dâng cao. Không cần nhiều thời gian suy nghĩ, anh tung cú sút chân trái từ khoảng cách 68,6 mét. Trái bóng bay đi theo quỹ đạo cong hoàn hảo, nảy một nhịp trước khi vượt qua tầm với của thủ môn đối phương và nằm gọn trong lưới.

Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp. Đó là kiểu bàn thắng khiến người ta lập tức nghĩ đến giải Puskas.

Bóng đá từng chứng kiến nhiều siêu phẩm từ xa. Những người yêu Real Madrid vẫn còn nhớ các cú sút xa nổi tiếng của Lasa, Aragon hay Hagi. Nhưng hiếm khi có bàn thắng nào kết hợp cả khoảng cách, sự táo bạo và độ chính xác như cú sút của Güler. Từ gần 70 mét, sai số gần như bằng không. Một pha xử lý chỉ có thể đến từ sự tự tin của một cầu thủ dám nghĩ khác.

Khoảnh khắc ấy càng đáng chú ý nếu nhìn vào hoàn cảnh của Güler trước khi bước vào trận đấu.

Các đồng đội chúc mừng Arda Guler sau siêu phẩm.

Cầu thủ sinh ra tại Altindag (Ankara) không có suất đá chính. Trong thời gian gần đây, cái tên gây chú ý ở Real Madrid lại là Thiago Pitarch, tài năng trẻ đang nhận được nhiều cơ hội hơn. Güler vì thế phải bắt đầu trận đấu trên ghế dự bị.

Với nhiều cầu thủ trẻ, điều đó có thể là dấu hiệu của sự chững lại. Nhưng với Güler, nó giống như một sự kích thích lòng tự trọng.

Khi được tung vào sân ở giai đoạn cuối trận, anh không cần nhiều thời gian để tạo dấu ấn. Và chỉ một cú sút, Güler giành lại toàn bộ ánh đèn sân khấu.

Đó chính là điều khiến Real Madrid vẫn kiên nhẫn với cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ. Tài năng của Güler chưa bao giờ bị nghi ngờ. Thứ khiến anh đôi khi gây tranh cãi chỉ là sự ổn định.

Trong những trận đấu giàu va chạm thể lực, Güler đôi khi gặp khó khăn khi tranh chấp tay đôi. Nhưng khi có không gian và cảm hứng, anh luôn cho thấy khả năng tạo ra khoảnh khắc khác biệt.

Cú sút vào lưới Elche là minh chứng rõ nhất.

Một chiến thắng khác của Real Madrid

Đêm Bernabeu ấy cũng phản ánh một câu chuyện lớn hơn của Real Madrid: niềm tin vào học viện. Dưới sự dẫn dắt của Arbeloa, sân Bernabeu trong trận đấu này giống như một sân khấu dành cho các cầu thủ trẻ trưởng thành từ Valdebebas.

Thủ môn Elche làm nền cho siêu phẩm của Guler.

Ở giai đoạn cuối trận, bảy cầu thủ xuất thân từ học viện cùng xuất hiện trên sân. Những cái tên như Yanez, Manuel Angel hay Palacios mang đến nguồn năng lượng tươi mới. Họ chơi bóng tự tin, không hề bị áp lực của sân vận động lớn làm cho chùn bước.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Real Madrid bước vào trận đấu với tới mười cầu thủ không thể ra sân. Khi lực lượng bị sứt mẻ, học viện trở thành nguồn lực quan trọng. Và các cầu thủ trẻ đã đáp lại niềm tin bằng màn trình diễn đầy hứng khởi.

Lịch sử Real Madrid từng chứng kiến những chiến thắng đậm trước Elche. Năm 1960, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 11-2 với Pepillo ghi năm bàn và Puskas lập cú poker. Những ký ức khác cũng còn đó: chiến thắng 4-2 mùa 1988/89 của thế hệ Quinta del Buitre hay trận 4-0 cách đây vài năm với cú đúp của Benzema cùng các bàn thắng của Asensio và Luka Modric.

Nhưng bóng đá không sống bằng quá khứ. Nó luôn cần những khoảnh khắc mới để viết tiếp câu chuyện.

Đêm Bernabeu, người tạo ra khoảnh khắc ấy là Güler.

Một cú sút từ 68,6 mét không chỉ là bàn thắng đẹp. Nó giống như lời khẳng định rằng cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trên hành trình tìm chỗ đứng của mình tại Real Madrid.

Và nếu bàn thắng ấy được nhắc lại vào cuối năm trong cuộc đua Puskas 2026, sẽ không ai cảm thấy bất ngờ. Bởi đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài là đủ để cả thế giới phải nhắc tên một cầu thủ.