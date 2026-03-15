Valverde thăng hoa, Real phả hơi nóng vào Barca

Rạng sáng 15/3, Real Madrid thắng đậm Elche 4-1 ở vòng 28 La Liga.

Valverde liên tục ghi bàn.

Real Madrid tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch khi đánh bại Elche với tỷ số 4-1, qua đó tạm thời rút ngắn khoảng cách với Barcelona xuống còn 1 điểm trên bảng xếp hạng. Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu thứ 20 liên tiếp tại La Liga mùa này đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ghi bàn mở tỷ số trước đối thủ.

Bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Real Madrid nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ những phút đầu.

Trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà, Elche gần như không thể tổ chức những pha phản công đáng kể trong hiệp một. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Real Madrid cuối cùng cũng tìm được bàn mở tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Antonio Rüdiger. Trung vệ người Đức tung cú dứt điểm đầy uy lực từ pha bóng bật ra sau tình huống đá phạt, đưa đội chủ sân Bernabeu vươn lên dẫn trước.

Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp một khép lại, Federico Valverde tiếp tục khiến khán giả bùng nổ. Nhận đường chuyền từ Fran Garcia, tiền vệ người Uruguay tung cú sút cong đẹp mắt từ rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này cũng cho thấy phong độ ấn tượng của “Chim ưng”, khi anh ghi tới 5 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất.

Sang hiệp hai, Real Madrid vẫn duy trì thế trận áp đảo. Những đợt tấn công liên tiếp của đội chủ nhà khiến hàng thủ Elche liên tục chao đảo. Thành quả đến ở phút tiếp theo khi trung vệ trẻ Dean Huijsen ghi bàn thắng thứ ba bằng pha đánh đầu dũng mãnh sau đường kiến tạo của Daniel Yanez, cầu thủ 18 tuổi vừa có màn ra mắt đội một.

Trong thế trận lép vế, Elche chỉ có thể tìm được bàn gỡ danh dự khi Manuel Angel không may phản lưới nhà sau một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành.

Dẫu vậy, Real Madrid vẫn kịp khép lại trận đấu theo cách đầy ấn tượng. Tận dụng sai lầm của thủ môn Matías Dituro khi dâng quá cao, Arda Güler khéo léo tung siêu phẩm sút xa từ khoảng cách 68 mét qua đầu đối thủ, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ba điểm có được giúp Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch, đồng thời duy trì sự hưng phấn trước giai đoạn quyết định của mùa giải. Với phong độ ổn định cùng chiều sâu đội hình, “Los Blancos” vẫn đang cho thấy họ chưa sẵn sàng buông bỏ tham vọng bảo vệ ngai vàng La Liga.