Kịch bản để U19 Việt Nam vượt qua vòng bảng

Đứng đầu bảng A sau hai lượt trận đầu tiên nhưng U19 Việt Nam vẫn có thể bị loại ngay từ vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam có thể bị loại dù đang đứng đầu bảng A. Ảnh: VFF

Lượt trận thứ hai bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra ngày 4/6, U19 Việt Nam thắng đậm 5-0 trước Myanmar. Trận đấu còn lại, U19 Indonesia đánh bại Timor-Leste với tỷ số 3-0. Kết quả này giúp U19 Việt Nam và U19 Indonesia cùng có 6 điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vượt qua đội chủ nhà để xếp đầu bảng nhờ hơn hiệu số (+8 với +6).

Dẫu vậy, U19 Việt Nam chưa thể chắc chắn giành vé vào bán kết. Theo thể thức, chỉ 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Với cục diện hiện tại, nếu giành chiến thắng hoặc chỉ cần một trận hòa, U19 Việt Nam sẽ đi tiếp với tư cách đội nhất bảng A.

Trong trường hợp thua, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ hai. Khi đó, U19 Việt Nam buộc phải bước vào cuộc đua so sánh thành tích với các đội nhì bảng còn lại để tranh suất đi tiếp duy nhất. Đáng nói, việc cạnh tranh vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng rất rủi ro. Do bảng C chỉ có 3 đội, nên khi xét thành tích, kết quả đối đầu với đội xếp cuối ở bảng A và B sẽ không được tính. Điều này có thể khiến chỉ số của U19 Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể.

Còn với đội chủ nhà, họ buộc phải thắng để giành vé đi tiếp. Nếu thua, U19 Indonesia sẽ phải so sánh thành tích với các đội nhì bảng B và C. Nếu không đạt chỉ số tốt hơn đội bóng này sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Indonesia vào lúc 19h ngày 7/6.

BXH bảng A sau hai lượt trận đầu tiên. Ảnh: AFF.