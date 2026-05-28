Xác định đối thủ của U20 Việt Nam ở 'bảng tử thần'

Lá thăm may rủi đã đưa U20 Việt Nam vào cùng bảng với Iran và CHDCND Triều Tiên tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 vào tháng 9 tới ở Việt Nam.

Bảng C U20 châu Á 2027 diễn ra ở Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chiều 28/5, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U20 châu Á 2027 tại trụ sở AFC (Kuala Lumpur, Malaysia). Lá thăm may rủi đưa U20 Việt Nam (hạt giống số 2) vào Bảng C cùng các đối thủ Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine.

Trong số các đối thủ, U20 Iran được xem là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi đầu bảng. Đại diện Tây Á thuộc nhóm hạt giống số một, sở hữu nền tảng đào tạo trẻ bài bản và thường xuyên góp mặt ở các vòng chung kết châu lục. Không chỉ vượt trội về thể hình, thể lực, các đội trẻ Iran còn nổi bật ở lối chơi kỷ luật và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, CHDCND Triều Tiên cũng là cái tên đáng gờm. Đây là nền bóng đá luôn được đánh giá cao ở châu lục nhờ nền tảng thể lực sung mãn, tinh thần thi đấu quyết liệt và lối chơi giàu tính tổ chức. Đội còn lại Palestine vẫn là cái tên mang lại nhiều khó khăn dù không nằm trong nhóm hạt giống cao, nhất là khi họ có sự tiến bộ rõ rệt các năm gần đây.

Nhằm đạt thành tích cao ở sân chơi châu lục, VFF đang tập trung chuẩn bị kỹ cho U20 Việt Nam cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Hiện tại, lực lượng nòng cốt của đội đang trong quá trình hoàn thiện thông qua các đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Trước mắt, giải U19 Đông Nam Á vào tháng 6 tại Indonesia sẽ là cơ hội quan trọng để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, làm quen áp lực và nâng cao bản lĩnh thi đấu. Việc được lựa chọn là một trong những quốc gia đăng cai bảng đấu vòng loại cũng mang đến lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Vòng loại U20 châu Á 2027 quy tụ 32 đội, chia thành 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tại các địa điểm tập trung từ ngày 31/8 đến 6/9. Kết thúc vòng loại, 8 đội đứng đầu cùng 7 đội nhì có thành tích tốt sẽ giành vé vào vòng chung kết tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 3 năm sau.

Đáng chú ý, giải U20 châu Á 2027 là lần đầu tiên AFC áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ, gồm giai đoạn vòng loại và giai đoạn phát triển.

Với giai đoạn vòng loại, 32 đội tuyển có thứ hạng cao hơn thi đấu, tranh vé tới vòng chung kết như thông lệ.

Với giai đoạn phát triển, 12 đội xếp sau thi đấu riêng để cọ xát, nâng cao trình độ. 6 đội xếp thứ tư có thành tích tệ ở giai đoạn vòng loại sẽ phải "xuống hạng", chơi tại giai đoạn phát triển. Ngược lại, 6 đội từ vòng phát triển sẽ "thăng hạng" lên vòng loại kỳ U20 châu Á tiếp theo.

8 bảng đấu vòng loại và 3 bảng đấu vòng phát triển giải U20 châu Á 2027. Ảnh: VFF.