Crystal Palace gây hỗn loạn bóng đá Anh, 8 đội hạng dưới chịu trận

Crystal Palace vô địch Conference League tạo ra hiệu ứng domino chưa từng có với bóng đá Anh, kéo theo hàng loạt hệ lụy cho mùa giải 2026/27.

Palace khiến bóng đá Anh hỗn loạn.

Ở chung kết diễn ra tại Leipzig rạng sáng 28/5, Crystal Palace đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 1-0 để lần đầu tiên đăng quang đấu trường châu Âu. Danh hiệu giúp "Đại bàng" giành vé dự Europa League mùa tới, đồng thời Premier League có 9 đại diện góp mặt tại cúp châu Âu.

Lần lượt Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa và Liverpool dự Champions League. Bournemouth, Sunderland cùng Crystal Palace góp mặt ở Europa League, trong khi Brighton thi đấu Conference League.

Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực với các đội bóng Anh ở nhóm đầu. Tuy nhiên, phía sau thành công ấy là cơn đau đầu cho nhiều CLB ở các hạng đấu thấp hơn.

Theo quy định của Carabao Cup, các đội Premier League dự cúp châu Âu được miễn vòng đấu sớm. Việc có tới 9 đội được đặc cách khiến ban tổ chức phải tạo thêm một vòng sơ loại để cân bằng số lượng đội tham dự.

8 CLB chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm Crawley, Rochdale, Tranmere, York, Barnet, Newport, Accrington và Oldham. Các đội này sẽ đá thêm một trận ngay từ đầu mùa, đồng nghĩa lịch thi đấu dày hơn và phát sinh thêm chi phí di chuyển.

Tình hình càng phức tạp bởi Carabao Cup thường chia cặp theo khu vực Bắc - Nam để giảm tải quãng đường di chuyển. Mùa trước, việc phân vùng khá đơn giản khi mỗi khu vực có đủ số đội phù hợp.

Nhưng năm nay, bài toán địa lý khá nan giải. Tranmere, đội nằm xa nhất về phía nam trong nhóm miền Bắc, có nguy cơ phải chạm trán Crawley, đội nằm xa nhất về phía bắc trong nhóm miền Nam. Nếu kịch bản xảy ra, một trong hai đội phải thực hiện chuyến hành quân dài hơn 400 km chỉ để thi đấu vòng sơ loại.

Do đó, Crystal Palace vô tình tạo ra cơn ác mộng cho hàng loạt CLB hạng dưới.