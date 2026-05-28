Cầu thủ Palace lập cột mốc chưa từng có ở bóng đá châu Âu

Evann Guessand trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử vô địch hai cúp châu Âu với hai CLB khác nhau chỉ trong một mùa giải.

Evann Guessand cùng danh hiệu Conference League.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà khép lại mùa 2025/26 theo cách đặc biệt hiếm thấy trong bóng đá hiện đại. Sau chức vô địch Europa League cùng Aston Villa, Guessand tiếp tục nâng cúp Conference League trong màu áo Crystal Palace để đi vào lịch sử bóng đá châu Âu.

Theo thống kê từ UEFA, chưa từng có cầu thủ nào giành hai danh hiệu châu Âu với hai đội bóng khác nhau trong cùng một mùa giải như chân sút 24 tuổi.

Dấu mốc này đến từ thương vụ chuyển nhượng hồi tháng 1. Guessand rời Aston Villa để gia nhập Crystal Palace theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Trước thời điểm chia tay đội chủ sân Villa Park, anh kịp chơi 7 trận tại Europa League và ghi 2 bàn thắng.

Aston Villa sau đó hoàn tất hành trình ấn tượng bằng chiến thắng trước Freiburg trong trận chung kết Europa League. Với số lần ra sân đủ điều kiện, Guessand vẫn được UEFA trao huy chương vô địch.

Tại Crystal Palace, tiền đạo này tiếp tục góp mặt ở 6 trận thuộc Conference League và có thêm một bàn thắng. Anh vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết gặp Rayo Vallecano, nơi đại diện nước Anh thắng tối thiểu 1-0 để lên ngôi.

Khác với Premier League - giải đấu yêu cầu cầu thủ phải có ít nhất 5 lần ra sân để nhận huy chương - UEFA trao tổng cộng 50 huy chương cho mỗi đội vô địch các giải châu Âu. Điều đó giúp Guessand đủ điều kiện nhận danh hiệu ở cả hai CLB.

Không phải ngôi sao nổi bật nhất mùa giải, nhưng Guessand lại trở thành cái tên tạo nên một trong những câu chuyện hiếm gặp nhất bóng đá châu Âu hiện đại.