Hỗn loạn trước thềm chung kết Conference League

Bạo lực bùng phát dữ dội trước thềm trận chung kết Conference League giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano diễn ra vào ngày 28/5.

Nhiều cổ động viên Crystal Palace bị hành hung trước thềm chung kết Conference League

Trận chung kết Conference League giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano bị phủ bóng đen bởi các cuộc đụng độ nghiêm trọng ngay tại trung tâm thành phố Leipzig (Đức). Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khung cảnh hỗn loạn với chai lọ, bàn ghế bay rẫy trên đường phố trong một "cuộc chiến" giữa các nhóm quá khích.

Vụ việc bùng phát bên ngoài một quán rượu Ireland, nơi hàng nghìn cổ động viên "The Eagles" đang tụ tập. Một nhóm côn đồ mặc đồ đen bất ngờ tấn công đám đông, dẫn đến màn ẩu đả kịch liệt.

Hình ảnh từ hiện trường ghi lại cảnh tượng đổ nát với mảnh vỡ vương vãi khắp quảng trường, trong khi nhiều người dân địa phương hoảng loạn tháo chạy, khiến tình hình trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động Đức lập tức được triển khai, lao vào giữa hai nhóm người hâm mộ để thiết lập vòng vây chia tách. Nhà chức trách xác nhận đã tạm giữ hàng chục đối tượng vì tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện vẫn chưa rõ nhóm tấn công là cổ động viên Rayo Vallecano hay các nhóm hooligan địa phương, song chưa có báo cáo về thương vong nghiêm trọng.

Bất chấp những bất ổn an ninh, khu vực fanzone tại Wilhelm-Leuschner-Platz vẫn đang tiếp tục đón các dòng người đổ về. Cảnh sát Leipzig khẳng định sẽ duy trì mức báo động cao nhất để đảm bảo trận chung kết vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam diễn ra an toàn.

Cả Crystal Palace và Rayo Vallecano đều đang tìm kiếm danh hiệu lớn đầu tiên ở châu Âu, đội thắng sẽ giành quyền tham dự Europa League mùa giải tới.

