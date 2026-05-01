Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bàn thắng nhanh kỷ lục giúp Palace viết tiếp cổ tích ở cúp châu Âu

  • Thứ sáu, 1/5/2026 06:41 (GMT+7)
Rạng sáng 1/5, Ismaila Sarr đi vào lịch sử Europa Conference League khi giúp Crystal Palace đánh bại Shakhtar Donetsk 3-1 ở bán kết lượt đi.

Ngay giây thứ 21 của trận đấu diễn ra tại Krakow (Ba Lan), tiền đạo người Senegal tận dụng sơ hở hàng thủ đối phương để mở tỷ số, tạo lợi thế tức thì cho đại diện nước Anh. Bàn thắng chớp nhoáng thiết lập cột mốc mới của giải đấu cấp CLB non trẻ do UEFA tổ chức từ năm 2021.

Pha lập công của Sarr phá sâu kỷ lục cũ do Ferdy Druijf nắm giữ, khi chân sút người Hà Lan từng ghi bàn sau 32 giây cho Rapid Vienna vào năm 2022. Thành tích 21 giây của Sarr hiện trở thành chuẩn mực mới tại Conference League.

Tuy nhiên, bàn thắng của Sarr chưa thể vượt qua các kỷ lục tại những sân chơi lớn hơn. Ở Champions League, Roy Makaay giữ kỷ lục với pha lập công sau 10,12 giây cho Bayern Munich trước Real Madrid năm 2007. Trong khi đó, Europa League chứng kiến Jan Sykora ghi bàn sau 10,69 giây cho Slovan Liberec năm 2016.

Dù vậy, với Crystal Palace, khoảnh khắc của Sarr mang ý nghĩa vượt xa những con số. Đây là mùa giải đầu tiên đội bóng thành London góp mặt ở đấu trường châu Âu, sau khi giành vé nhờ chức vô địch FA Cup mùa trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner, "Đại bàng" đang viết nên câu chuyện cổ tích khi tiến gần hơn tới trận chung kết.

Chiến thắng 3-1 trên sân trung lập giúp Palace nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Selhurst Park. Nếu duy trì phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể giành vé vào chung kết. Ở trận đấu còn lại, Rayo Vallecano đả bại Strasbourg với tỷ số 1-0.

Glasner rời đi giữa thời kỳ đỉnh cao của Palace

Chiến thắng 3-1 trước Shakhtar đưa Crystal Palace tiến sát chung kết châu Âu, nhưng quyết định chia tay của HLV Oliver Glasner lại càng gây tranh cãi.

17 giờ trước

Diaz trở thành thương vụ gây tranh cãi nhất bóng đá Anh

Quyết định để Luis Diaz sang Bayern Munich khiến Liverpool hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội khi ngôi sao người Colombia bùng nổ tại châu Âu.

17 giờ trước

Dybala hết thời?

Không còn duy trì phong độ bùng nổ, tiền đạo Paulo Dybala sắp chia tay bóng đá châu Âu để gia nhập Boca Juniors sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Đọc tiếp

    Tinh the dao nguoc voi Maguire hinh anh

    Tình thế đảo ngược với Maguire

    3 giờ trước 20:28 1/5/2026

    0

    Từng bị gạt khỏi đội hình chính, Harry Maguire giờ trở lại như điểm tựa hàng thủ, minh chứng cho cú xoay chuyển ngoạn mục tại Old Trafford.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý