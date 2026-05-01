Bàn thắng nhanh kỷ lục giúp Palace viết tiếp cổ tích ở cúp châu Âu

Rạng sáng 1/5, Ismaila Sarr đi vào lịch sử Europa Conference League khi giúp Crystal Palace đánh bại Shakhtar Donetsk 3-1 ở bán kết lượt đi.

Ismaila Sarr ghi bàn nhanh nhất lịch sử Europa Conference League.

Ngay giây thứ 21 của trận đấu diễn ra tại Krakow (Ba Lan), tiền đạo người Senegal tận dụng sơ hở hàng thủ đối phương để mở tỷ số, tạo lợi thế tức thì cho đại diện nước Anh. Bàn thắng chớp nhoáng thiết lập cột mốc mới của giải đấu cấp CLB non trẻ do UEFA tổ chức từ năm 2021.

Pha lập công của Sarr phá sâu kỷ lục cũ do Ferdy Druijf nắm giữ, khi chân sút người Hà Lan từng ghi bàn sau 32 giây cho Rapid Vienna vào năm 2022. Thành tích 21 giây của Sarr hiện trở thành chuẩn mực mới tại Conference League.

Tuy nhiên, bàn thắng của Sarr chưa thể vượt qua các kỷ lục tại những sân chơi lớn hơn. Ở Champions League, Roy Makaay giữ kỷ lục với pha lập công sau 10,12 giây cho Bayern Munich trước Real Madrid năm 2007. Trong khi đó, Europa League chứng kiến Jan Sykora ghi bàn sau 10,69 giây cho Slovan Liberec năm 2016.

Dù vậy, với Crystal Palace, khoảnh khắc của Sarr mang ý nghĩa vượt xa những con số. Đây là mùa giải đầu tiên đội bóng thành London góp mặt ở đấu trường châu Âu, sau khi giành vé nhờ chức vô địch FA Cup mùa trước. Dưới sự dẫn dắt của HLV Oliver Glasner, "Đại bàng" đang viết nên câu chuyện cổ tích khi tiến gần hơn tới trận chung kết.

Chiến thắng 3-1 trên sân trung lập giúp Palace nắm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Selhurst Park. Nếu duy trì phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể giành vé vào chung kết. Ở trận đấu còn lại, Rayo Vallecano đả bại Strasbourg với tỷ số 1-0.