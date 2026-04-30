Dybala hết thời?

Không còn duy trì phong độ bùng nổ, tiền đạo Paulo Dybala sắp chia tay bóng đá châu Âu để gia nhập Boca Juniors sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Dybala sắp chia tay sân cỏ châu Âu.

Theo ESPN Argentina, Dybala sẽ khoác áo Boca ngay trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải 2026 tại Nam Mỹ. Thương vụ nhiều khả năng hoàn tất sau kỳ FIFA World Cup 2026. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của “La Joya” sau nhiều năm thi đấu tại châu Âu.

Hiện tại, Dybala khoác áo AS Roma, nơi anh đã gắn bó suốt 4 mùa giải. Tuy nhiên, hợp đồng của cầu thủ 32 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2026.

Gazzetta dello Sport tiết lộ HLV Gian Piero Gasperini muốn giữ Dybala ở lại sân Olimpico. Tuy nhiên, để ký hợp đồng mới, tiền đạo người Argentina sẽ phải chấp nhận giảm mức lương hiện tại, vốn lên tới 8 triệu euro mỗi mùa.

Mùa giải này, chấn thương tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến phong độ của Dybala khi anh chỉ có 18 lần ra sân tại Serie A, trong đó có 12 trận đá chính. Việc Dybala không còn duy trì phong độ bùng nổ như cách đây vài năm khiến anh cũng "mất giá" trong mắt những CLB tại châu Âu.

Dybala sắp chia tay Roma.

Sau 14 năm thi đấu tại Italy, từ thời Palermo, Juventus cho đến Roma, Dybala nghiêm túc với ý định trở về quê nhà. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Joaquin Alvarez, anh chia sẻ: “Sẽ rất tuyệt, nhưng không thể nói trước điều gì. Hiện tại tôi vẫn là cầu thủ của Roma và phải cống hiến cho đội bóng”.

Một yếu tố khác thúc đẩy khả năng chuyển nhượng là mối quan hệ thân thiết giữa Dybala và Leandro Paredes, cầu thủ đang khoác áo Boca. Gia đình hai bên có mối liên hệ gần gũi, thường xuyên giữ liên lạc, điều này được cho là có thể tác động đến quyết định của Dybala.

Phong độ thấp của Dybala cũng khiến anh đối diện nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026. HLV Lionel Scaloni được cho là sẽ ưu tiên những gương mặt trẻ như Nico Paz, Franco Mastantuono, Giovanni Simeone hay Gio Lo Celso thay vì ngôi sao của Roma.

Một chương huy hoàng tại châu Âu của Dybala dường như đang đi đến hồi kết, khi những năm tháng đỉnh cao đã ở lại phía sau tiền đạo 32 tuổi này.

