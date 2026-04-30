'Bom tấn' 86 triệu bảng là mục tiêu mua sắm số 1 của MU

  • Thứ năm, 30/4/2026 11:00 (GMT+7)
MU lên kế hoạch đại tu lực lượng trong hè 2026 với mục tiêu hàng đầu được xác định là Morgan Rogers.

MU muốn có Rodgers.

"Quỷ đỏ" dự kiến hoạt động mạnh mẽ trên thị trường nhằm chuẩn bị cho tham vọng trở lại đấu trường châu lục. Để tạo quỹ chuyển nhượng và làm mới đội hình, có thể tới 13 cầu thủ sẽ rời Old Trafford, gồm những cái tên đáng chú ý như Marcus Rashford, Jadon Sancho, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee.

Ngược lại, theo La Gazzetta dello Sport, Morgan Rogers nổi lên như ưu tiên số một cho vị trí tấn công. Cầu thủ 23 tuổi gây ấn tượng mạnh trong màu áo Aston Villa với 12 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 49 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Tuy nhiên, mức giá được cho là không dưới 86 triệu bảng có thể trở thành rào cản lớn đối với đội chủ sân Old Trafford. Chưa kể, loạt ông lớn như Chelsea, Arsenal và PSG cũng theo dõi tuyển thủ Anh ở thời điểm này.

Trong trường hợp không thể chiêu mộ Rogers, MU được cho là chuẩn bị phương án thay thế bằng Rafael Leao của AC Milan. Phía MU sớm thăm dò khả năng đàm phán, dù cuộc thương lượng chính thức chưa diễn ra. Mùa này, Leao đóng góp 10 bàn thắng cùng 3 kiến tạo cho đội bóng Serie A.

Với nhiều biến động dự kiến, kỳ chuyển nhượng hè 2026 hứa hẹn sẽ là bước ngoặt quan trọng, định hình tham vọng và diện mạo mới của MU trong hành trình tìm lại vị thế đỉnh cao.

Highlights MU 2-1 Brentford Rạng sáng 28/4 (giờ Hà Nội), MU đả bại Brentford với tỷ số 2-1 thuộc vòng 34 Premier League.

MU quyết giữ Bruno Fernandes

Manchester United quyết tâm giữ Bruno Fernandes ở lại Old Trafford, đồng thời chuẩn bị cải tổ hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Rangnick đã đúng về Carrick

Những diễn biến tại MU khiến nhiều người nhớ lại nhận định thẳng thắn của Ralf Rangnick và giờ đây, nó dường như trở thành sự thật.

Cơ hội nào cho Ronaldo trở lại MU?

Tương lai của Cristiano Ronaldo lại gây chú ý, khi xuất hiện giả thuyết về khả năng anh trở lại MU nếu người đồng đội cũ Michael Carrick tiếp quản ghế nóng Old Trafford.

