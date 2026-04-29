Rangnick đã đúng về Carrick

Những diễn biến tại MU khiến nhiều người nhớ lại nhận định thẳng thắn của Ralf Rangnick và giờ đây, nó dường như trở thành sự thật.

Rangnick đánh giá rất cao Carrick.

Cuối năm 2021, Rangnick tiếp quản ghế nóng Old Trafford sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Ông lập tức gây tranh cãi khi công khai đánh giá vai trò mờ nhạt của trợ lý Mike Phelan, thậm chí cho biết ông này hiếm xuất hiện trên sân tập.

"Mike Phelan không theo dõi các buổi tập. Điều này xảy ra cả khi Ole còn tại vị. Ông ấy không có mặt trên sân khi chúng tôi tập luyện", Rangnick tuyên bố. Khi đó, nhiều người xem phát biểu này quá khắt khe.

Trái ngược với Phelan, hai HLV trẻ trong ban huấn luyện khi ấy là Michael Carrick và Kieran McKenna lại âm thầm xây dựng nền tảng cho sự nghiệp huấn luyện. Đáng chú ý, Rangnick đánh giá khá cao và muốn giữ Carrick ở lại khi tiếp quản MU.

Rangnick tiết lộ có cuộc nói chuyện kéo dài gần một giờ với Carrick trước trận cuối cùng mà cựu tiền vệ này dẫn dắt "Quỷ đỏ" với tư cách HLV tạm quyền. Trong các phát biểu công khai, Rangnick nhấn mạnh Carrick là một phần quan trọng và "muốn giữ cậu ấy ở lại".

Carrick chứng minh được năng lực ở MU.

Sau khi gây ấn tượng mạnh ở Middlesbrough, Carrick trở lại MU thay thế Ruben Amorim và tiếp tục chứng minh năng lực. Khả năng cao MU sẽ bổ nhiệm chính thức Carrick sau mùa giải này.

Trong khi đó, McKenna viết nên câu chuyện cổ tích cùng Ipswich Town, với cơ hội thăng hạng Premier League lần thứ 3 chỉ trong 4 năm.

Ít ai ngờ những cái tên phụ tá dưới thời Jose Mourinho và Solskjaer lại là những bộ óc chiến thuật thật sự tại Carrington. Khi nội bộ đội bóng rơi vào khủng hoảng, Carrick và McKenna từng đề xuất thay đổi hệ thống chiến thuật nhằm cải thiện hàng thủ, nhưng không được chấp thuận.

Quyết định rời Old Trafford để phát triển bị coi là mạo hiểm, nhưng giờ đây chứng minh là bước ngoặt đúng đắn. Cả Carrick lẫn McKenna đều trưởng thành vượt bậc. Sau tất cả, thời gian chứng minh MU dần đi theo con đường mà Rangnick từng vạch ra.