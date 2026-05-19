Brazil đang tự hủy vì ám ảnh Neymar

Những tranh cãi quanh Neymar và Joao Pedro cho thấy tuyển Brazil vẫn mắc kẹt trong căn bệnh nguy hiểm nhất của mình: sống bằng ký ức thay vì nhìn vào hiện tại.

Neymar vẫn có tên trong thành phần tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Brazil từng khiến cả thế giới khiếp sợ không chỉ vì tài năng, mà còn bởi sự tàn nhẫn trong cách lựa chọn đội hình. Ở thời kỳ đỉnh cao, không ai được bảo đảm vị trí chỉ nhờ danh tiếng. Những ngôi sao lớn hoàn toàn có thể bị loại nếu không còn đủ tốt hoặc không phù hợp với đội tuyển.

Nhưng Brazil hiện tại dường như đã khác hoàn toàn.

Những phát biểu gay gắt của huyền thoại Zico về khả năng Carlo Ancelotti ưu tiên Neymar thay vì Joao Pedro không đơn thuần là tranh cãi chuyên môn. Nó phản ánh cuộc khủng hoảng lớn hơn của bóng đá Brazil: sự lệ thuộc quá lâu vào hào quang cũ.

“Brazil nghiện hoài niệm”, Zico nói. Đó là nhận xét đau đớn nhưng rất khó phản bác.

Trong nhiều năm qua, Neymar gần như luôn được xem là trung tâm tuyệt đối của Selecao, bất kể phong độ hay thể trạng ra sao. Chỉ cần cái tên Neymar xuất hiện, mọi sự chú ý lập tức thay đổi hướng. Và chính điều đó khiến nhiều người Brazil bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.

Joao Pedro đại diện cho kiểu cầu thủ mà bóng đá hiện đại cần. Anh là mẫu tiền đạo giàu năng lượng, pressing liên tục, di chuyển không bóng thông minh và sẵn sàng hy sinh vì tập thể. Joao Pedro giành vị trí bằng màn trình diễn thực tế trên sân, chứ không sống nhờ thương hiệu.

Nhưng ở Brazil lúc này, điều đó dường như vẫn chưa đủ để vượt qua cái bóng Neymar.

Brazil đang mắc kẹt trong quá khứ

Điều khiến Brazil từng vĩ đại nằm ở chỗ họ không sợ bước tiếp. Hết Pele tới Zico, rồi Romario, Ronaldo, Ronaldinho hay Kaka, mỗi thế hệ đều phải chứng minh bản thân thay vì sống nhờ danh tiếng cũ. Không ai lớn hơn màu áo vàng xanh.

Đó là lý do Brazil luôn tạo ra cảm giác mới mẻ qua từng kỳ World Cup. Nhưng hiện tại, Selecao giống đội tuyển đang cố níu kéo một phiên bản Neymar không còn tồn tại thường xuyên trên sân cỏ.

Phong độ của Neymar hiện tại chưa thuyết phục.

Zico không phủ nhận tầm vóc của Neymar. Không ai có thể phủ nhận Neymar từng là một trong những cầu thủ Brazil xuất sắc thế kỷ 21. Anh mang đến những khoảnh khắc thiên tài, những pha xử lý khiến cả thế giới phải ngả mũ.

Tuy nhiên, bóng đá quốc tế không vận hành bằng ký ức.

World Cup là giải đấu của cường độ cực cao, nơi cầu thủ phải duy trì trạng thái tốt nhất suốt nhiều trận liên tiếp. Đó là sân khấu đòi hỏi thể lực, pressing, khả năng di chuyển và tính kỷ luật ngày càng lớn.

Trong khi đó, Joao Pedro lại đại diện cho mẫu cầu thủ phù hợp với xu hướng hiện đại ấy. Anh hoạt động rộng, chịu khó tranh chấp và chấp nhận làm những công việc ít hào nhoáng để phục vụ tập thể. Đó là kiểu tiền đạo mà nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới đang ưu tiên.

Nhưng Brazil vẫn bị kéo ngược về quá khứ bởi hào quang Neymar. Người hâm mộ tiếp tục tua lại những pha rê bóng cũ, những bàn thắng cũ và các ký ức cũ, trong khi phần còn lại của bóng đá thế giới đã thay đổi rất nhiều. Đó mới là điều khiến Zico lo lắng nhất.

Ancelotti đứng trước quyết định nguy hiểm

Carlo Ancelotti đến Brazil với nhiệm vụ khôi phục vị thế số một thế giới cho Selecao. Nhưng ngay từ những quyết định đầu tiên, ông đã phải đối mặt bài toán cực kỳ nhạy cảm: chọn hiện tại hay tiếp tục bảo vệ biểu tượng quá khứ.

Joao Pedro dù có phong độ tốt vẫn phải ngồi nhà xem World Cup 2026.

Nếu Neymar được ưu tiên bất chấp tình trạng chuyên môn chưa thật sự thuyết phục, thông điệp gửi tới thế hệ trẻ Brazil sẽ rất nguy hiểm. Nó khiến nhiều cầu thủ cảm thấy phong độ và nỗ lực chưa chắc quan trọng bằng danh tiếng. Đó chính là điều Zico gọi là “chính trị”.

Cảm giác bất công ấy đặc biệt rõ với Joao Pedro. Một cầu thủ cày cuốc suốt mùa giải, hy sinh vì tập thể và liên tục tiến bộ nhưng vẫn có nguy cơ bị đẩy xuống phía sau chỉ vì người đứng trước là Neymar.

Zico thậm chí còn đưa ra nhận xét rất cay đắng rằng nếu Joao Pedro mang quốc tịch Anh hay Tây Ban Nha, truyền thông quốc tế có lẽ đã xem anh là một trong những tiền đạo hiện đại đáng chú ý nhất thế giới. Nhưng ở Brazil, Joao Pedro vẫn phải lặng lẽ chờ đợi phía sau một siêu sao mang tính biểu tượng.

Đó là nghịch lý khiến bóng đá Brazil mắc kẹt suốt nhiều năm qua. Họ luôn sở hữu thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, nhưng lại bước vào các giải đấu lớn với tâm lý bảo vệ kỷ nguyên cũ thay vì mạnh dạn mở ra kỷ nguyên mới.

Neymar xứng đáng được tôn trọng vì những gì anh cống hiến cho Brazil. Không ai có quyền xóa đi di sản ấy. Nhưng như Zico nói, bóng đá quốc tế không phải viện bảo tàng. Bạn không thể vô địch World Cup bằng những ký ức.