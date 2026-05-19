Thể thao

Ancelotti cảnh báo Neymar

  • Thứ ba, 19/5/2026 12:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

HLV Carlo Ancelotti khẳng định Neymar không có đặc quyền tại tuyển Brazil và chỉ được đá chính nếu xứng đáng.

Neymar được gọi vào tuyển Brazil.

Sau khi công bố danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026, Carlo Ancelotti dành nhiều thời gian để nói về Neymar, cái tên tạo ra nhiều tranh luận nhất trong đội hình “Selecao”.

Nhà cầm quân người Italy thừa nhận Neymar vẫn là cầu thủ quan trọng với tuyển Brazil. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiền đạo 34 tuổi sẽ phải cạnh tranh công bằng như mọi thành viên khác trong đội.

"Neymar là cầu thủ giàu kinh nghiệm và sẽ giữ vai trò quan trọng tại World Cup. Nhưng cậu ấy có nghĩa vụ giống 25 cầu thủ còn lại. Neymar có thể đá chính, cũng có thể ngồi dự bị", Ancelotti nói.

Cựu HLV Real Madrid cho biết không muốn xây dựng tuyển Brazil xoay quanh một ngôi sao duy nhất. Theo Ancelotti, điều quan trọng nhất là tất cả cầu thủ phải phục vụ mục tiêu chung của tập thể.

"Tôi không muốn những ngôi sao đứng trên đội bóng. Tôi muốn các cầu thủ sẵn sàng giúp tuyển Brazil giành chiến thắng", ông nhấn mạnh.

Ancelotti cũng hé lộ kế hoạch sử dụng Neymar ở vai trò trung tâm hơn thay vì dạt biên như trước đây. Dù vậy, ông khẳng định vị trí của cựu sao PSG và Barcelona không được đảm bảo.

"Tôi thấy Neymar phù hợp khi chơi bó vào trung lộ. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng và trung thực: cậu ấy sẽ thi đấu nếu xứng đáng", chiến lược gia 66 tuổi chia sẻ.

Ngoài chuyên môn, Ancelotti kỳ vọng Neymar có thể mang lại tác động tích cực trong phòng thay đồ nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng với các cầu thủ trẻ.

Sau nhiều năm biến động vì chấn thương và sa sút phong độ, World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là “điệu nhảy cuối cùng” của Neymar cùng tuyển Brazil. Tuy nhiên, với quan điểm của Ancelotti, danh tiếng của Neymar không còn là tấm vé đảm bảo cho một suất đá chính.

Đào Trần

