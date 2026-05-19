Mối tình chóng vánh của Vinicius

Vinicius xác nhận chia tay bạn gái nổi tiếng Virginia Fonseca chỉ sau khoảng một năm hẹn hò.

Ngôi sao của Real Madrid lần đầu lên tiếng thông qua trang Instagram cá nhân sau nhiều ngày xuất hiện tin đồn rạn nứt. Tiền đạo 25 tuổi đăng tải bức ảnh cả hai nắm tay kèm thông điệp dành cho người cũ.

Vinicius viết: "Cảm ơn vì tất cả. Mọi khoảnh khắc và những điều học được bên em đều thật khó quên. Anh chúc em luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Anh sẽ luôn biết ơn vì em từng dành một phần cuộc đời cho anh".

Thông điệp ngắn nhưng giàu cảm xúc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối cho cặp đôi đình đám.

Trong khi đó, Fonseca cũng xác nhận chuyện chia tay. Nữ influencer người Brazil cho biết cô luôn muốn sống đúng với cảm xúc và con người thật của bản thân, ngay cả khi bước vào một mối quan hệ nổi tiếng.

Fonseca chia sẻ cô dành trọn tâm huyết cho tình yêu với Vinicius, nhưng vẫn muốn giữ sự tự do và bản sắc cá nhân. Người đẹp nhấn mạnh cô luôn tôn trọng đối phương trong mọi mối quan hệ.

Mối tình giữa Vinicius và Fonseca được truyền thông Brazil đặc biệt quan tâm bởi sức hút lớn. Trong thời gian hẹn hò, họ nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội.

Dù vậy, Fonseca cũng vướng nhiều tranh cãi. Một trong số đó là khoảnh khắc cô hôn một người đàn ông ngay trên sóng truyền hình dù quen Vinicius.