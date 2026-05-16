Militao và Vinicius đối mặt scandal gái gọi

Eder Militao phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới bê bối thuê gái mại dâm cùng Vinicius Jr và khẳng định những thông tin lan truyền tại Brazil hoàn toàn không có bằng chứng.

Militao lên tiếng phản bác. tin đồn từ truyền thông Brazil.

Eder Militao chính thức phá vỡ im lặng sau nhiều ngày vướng vào lùm xùm đời tư liên quan tới Vinicius Junior. Trung vệ của Real Madrid đăng tải thông báo trên mạng xã hội để bác bỏ toàn bộ các cáo buộc đang lan truyền tại Brazil.

Trước đó, nhà báo Leo Dias gây xôn xao khi tiết lộ Vinicius và Militao bị nghi thuê các cô gái mại dâm từ Piracicaba tới Madrid.

Dù cố vấn của Vinicius lên tiếng khẳng định những người phụ nữ này tự chi trả chi phí di chuyển và chỉ đi cùng nhóm bạn của hai cầu thủ, tên Militao vẫn liên tục bị nhắc tới.

Vụ việc càng gây chú ý hơn khi Virginia Fonseca, bạn gái Vinicius, bất ngờ xác nhận chia tay tiền đạo Real Madrid hôm 15/5. Nữ influencer cho biết cô chọn kết thúc mối quan hệ trong sự tôn trọng thay vì tiếp tục khi mọi thứ không còn ý nghĩa.

Giữa làn sóng tranh cãi, Militao khẳng định toàn bộ thông tin liên quan tới mình đều “sai sự thật và không có bất kỳ bằng chứng nào”. "Tôi đang tập trung hoàn toàn cho quá trình hồi phục chấn thương cũng như gia đình, đặc biệt là người vợ đang mang thai", trung vệ người Brazil chia sẻ.

Militao cũng thừa nhận áp lực từ dư luận khiến cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh cho biết bản thân gần như không dám ra ngoài một mình vì mức độ lan truyền của những cáo buộc vô căn cứ.

Ngôi sao của Real Madrid yêu cầu bất kỳ ai đưa ra tố cáo phải cung cấp bằng chứng cụ thể thay vì dựa trên những suy đoán hay các câu chuyện được tạo ra trên internet. Trung vệ 28 tuổi hiện trong giai đoạn hồi phục chấn thương rách gân cơ đùi và phải lỡ hẹn với World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Anh khép lại bài thông báo bằng lời kêu gọi "sự tôn trọng, trách nhiệm và đồng cảm", đồng thời nhấn mạnh gia đình mình đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ vụ việc.

