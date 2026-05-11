Vinicius đếm cúp chế nhạo Barcelona

  • Thứ hai, 11/5/2026 06:17 (GMT+7)
Cầu thủ của Real Madrid lấy 15 chức vô địch Champions League để chế nhạo người hâm mộ đối thủ.

Phút 65 trận Siêu kinh điển tại Camp Nou vào rạng sáng 11/5, Vinicius nỗ lực đột phá nhưng không thể vượt qua hai cầu thủ Barcelona. Người hâm mộ Barca thích thú khi chứng kiến Vinicius ngã ra sân.

Sau khi đứng dậy, ngôi sao người Brazil ngay lập tức đáp trả bằng việc giơ ngón tay số 1 và 5, ám chỉ 15 chức vô địch Champions League của Real Madrid.

Đây không phải là lần đầu tiên Vinicius làm điều này. Trước đó, anh cũng từng đếm cúp để chế nhạo fan Atletico Madrid, Manchester City và tái diễn nhiều lần ở Siêu kinh điển.

"Cầu thủ lố bịch nhất tôi từng thấy", một fan bình luận. "Chỉ Cristiano Ronaldo mới xứng làm điều đó", người thứ 2 lên tiếng. "Vinicius thật ngớ ngẩn", fan thứ 3 nói.

Sau cuộc khủng hoảng nội bộ, người hâm mộ kỳ vọng màn trỗi dậy mạnh mẽ từ Real. Tuy nhiên, những gì đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa thể hiện ở El Clasico chỉ gói gọn trong hai từ rệu rã và bất lực.

Real gần như không tạo nổi cơ hội nào đáng kể trong suốt 90 phút và chấp nhận thua 0-2. Theo Opta, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Real để Barca đăng quang La Liga bằng chiến thắng trong lần đối đầu trực tiếp.

Với cá nhân Vinicius, 2025/26 có thể là mùa giải cuối cùng của anh tại Bernabeu. Do hợp đồng bước vào năm cuối, Real nhiều khả năng phải bán cầu thủ sinh năm 2000 để tránh mất trắng. Man City được cho là đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng "nổ" bom tấn.

Siêu phẩm của Rashford tại El Clasico Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.

