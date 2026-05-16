Hành trình vĩ đại của Neuer tiếp diễn

Thủ thành Manuel Neuer tiếp tục kéo dài sự nghiệp thi đấu tại Bayern Munich khi gia hạn hợp đồng đến mùa hè năm 2027.

Neuer tiếp tục gắn bó với Bayern. Ảnh: Reuters.

Thông báo được đội bóng xứ Bavaria đưa ra ngay trước vòng đấu cuối cùng của Bundesliga mùa giải năm nay. Điều đó đồng nghĩa thủ môn người Đức sẽ bước sang mùa giải thứ 16 trong màu áo Bayern sau khi chuyển đến từ Schalke 04 vào năm 2011.

Chia sẻ sau khi gia hạn hợp đồng, Neuer cho biết anh vẫn giữ nguyên niềm đam mê với bóng đá và cảm thấy Bayern là môi trường lý tưởng để tiếp tục chinh phục các danh hiệu.

“Tôi vẫn đến sân tập mỗi ngày với sự hào hứng và luôn muốn cống hiến tất cả”, thủ môn người Đức nhấn mạnh.

Giám đốc Thể thao Max Eberl cũng khẳng định Bayern đang xây dựng kế hoạch dài hạn cho vị trí thủ môn, trong đó Neuer tiếp tục đóng vai trò đầu tàu cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm.

Ở tuổi 40, Neuer vẫn được xem là chốt chặn đáng tin cậy nơi khung gỗ của Bayern. Trong hơn một thập kỷ gắn bó với sân Allianz Arena, anh đã ra sân tổng cộng 597 trận và giành gần như mọi danh hiệu cao quý.

Bộ sưu tập đồ sộ của Neuer bao gồm 2 chức vô địch Champions League, 13 Bundesliga, 6 Cúp Quốc gia Đức cùng hàng loạt danh hiệu khác như Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và Siêu cúp Đức.

Việc gia hạn thêm một năm cho thấy Bayern vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào “huyền thoại sống” của CLB, người chưa có dấu hiệu dừng lại dù đã bước sang tuổi 40.

