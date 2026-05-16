Pep muốn tạo thương vụ lịch sử với Valverde

  • Thứ bảy, 16/5/2026 05:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester City sẵn sàng tạo nên “bom tấn” lớn nhất mùa hè 2026 khi đưa Federico Valverde trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu.

Theo Fichajes, HLV Pep Guardiola đã trực tiếp yêu cầu ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad chiêu mộ tiền vệ người Uruguay để thay thế Bernardo Silva, người sẽ rời CLB sau khi hợp đồng kết thúc.

Valverde từ lâu đã được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu nhờ nền tảng thể lực sung mãn, khả năng pressing mạnh mẽ cùng sự đa năng hiếm có. Anh có thể thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ, dạt cánh hoặc thậm chí hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Đây chính là mẫu cầu thủ Guardiola đặc biệt yêu thích trong hệ thống chiến thuật.

Điều khiến thương vụ trở nên khả thi nằm ở tình hình nội bộ bất ổn tại Real Madrid. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết những mâu thuẫn gần đây giữa Valverde và Aurelien Tchouameni đã ảnh hưởng tới bầu không khí trong phòng thay đồ Bernabeu. Dù Florentino Perez vẫn đánh giá cao tuyển thủ Uruguay, Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị lớn để tái cấu trúc đội hình.

Manchester City định giá thương vụ vào khoảng 80 đến 100 triệu euro. Pep Guardiola tin rằng Valverde sẽ tạo thành cặp tiền vệ lý tưởng cùng Rodri, mang lại khả năng kiểm soát toàn diện ở khu trung tuyến.

Không chỉ Man City, Arsenal, Chelsea, Manchester United và PSG cũng theo sát tình hình của cầu thủ 27 tuổi. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của đội chủ sân Etihad nằm ở triết lý bóng đá của Guardiola cùng cơ hội cạnh tranh nhiều danh hiệu lớn.

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Duy Anh

