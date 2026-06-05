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Thể thao

Real Madrid mất số tiển khổng lồ để thay HLV

  • Thứ sáu, 5/6/2026 21:06 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Real Madrid đang trải qua một trong những giai đoạn biến động nhất trên băng ghế huấn luyện dưới thời Chủ tịch Florentino Perez.

Real tốn bộn tiền để thay HLV.

Theo AS, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chi tổng cộng khoảng 55 triệu euro chỉ riêng cho các quyết định liên quan đến vị trí huấn luyện viên trong vòng một năm qua.

Cuộc cải tổ bắt đầu khi Real Madrid quyết định chấm dứt hợp đồng với Carlo Ancelotti. Để hoàn tất việc chia tay chiến lược gia người Italy, ban lãnh đạo đội bóng phải chi khoảng 11 triệu euro tiền đền bù.

Ngay sau đó, Real Madrid đặt niềm tin vào Xabi Alonso, một trong những HLV trẻ được đánh giá cao nhất châu Âu. Để đưa cựu tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại sân Santiago Bernabeu trên cương vị thuyền trưởng, đội bóng đã bỏ ra thêm 15 triệu euro để đền bù hợp đồng cho Bayer Leverkusen.

Tuy nhiên, dự án cùng Alonso không kéo dài như kỳ vọng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Real Madrid tiếp tục đưa ra quyết định thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Việc chấm dứt hợp tác với Alonso được cho là khiến đội bóng tiêu tốn thêm 14 triệu euro tiền bồi thường.

Sau khi quyết định không ký hợp đồng dài hạn với HLV tạm quyền Alvaro Arbeloa, Chủ tịch Perez gây bất ngờ khi lựa chọn Jose Mourinho cho nhiệm kỳ mới. Để thuyết phục chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại Bernabeu, Real Madrid phải chi thêm 15 triệu euro cho Benfica.

Tổng cộng, những quyết định liên quan đến vị trí huấn luyện viên đã khiến đội chủ sân Bernabeu tiêu tốn tới 55 triệu euro trong vòng 12 tháng. Con số này cho thấy quyết tâm cải tổ lực lượng sau khi CLB đã qua giai đoạn hoàng kim.

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Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

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